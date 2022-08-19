Новый прогноз обещает много позитивных факторов в экономике.

Как сообщает американское издание Reuters, министерство экономического развития России недавно подготовило новый прогноз на этот и последующие три года, в котором хватает позитивных улучшений. В частности, там описано следующее:

В этом году ВВП РФ просядет всего на 4,2% (в мае прогнозировалось падение до -7,8%)

Доходы от экспорта товаров вырастут на 92 млрд долларов до $585,3 млрд, что является безоговорочным рекордом

Спад инвестиций в российскую экономику оценивается всего в -10,8%. В феврале-марте этот показатель находился на уровне -19,4%

Реальные доходы граждан упадут даже меньше, чем во время пандемии COVID-19: на 2,8%. В начале марта предполагалось, что показатель снизится на 6,8%

За последующие полтора года ВВП России снизится на 6,9%

В 2024-м году ВВП вырастет на 2,6%, а в 2025-м – на 4,1-4,2%

Импорт в следующем году превысит показатели 2021 г. на 10,5 млрд долларов: с $304 млрд до $314,5 млрд

Розничная торговля и малый бизнес, потерявшие всех крупных игроков в лице транснациональных компаний, полностью восстановятся ближе к 2024 г.

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Как отмечает главный экономист банка "Центрокредит" Евгений Суворов, ВВП и правда сможет восстановиться, но только в том случае, если ЕС в ближайшие годы не введёт эмбарго на российский газ, который станет основой экспортных отношений и главным источником дохода государства.

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