А уже уехавших россиян, по словам президента Украины, нужно заставить вернуться.

Вчера в обед президент Украины Владимир Зеленский дал обширное интервью изданию The Washington Post, в котором выразил крайне радикальные и нетерпимые взгляды по отношению к гражданам РФ. По словам президента, введённые до сегодняшнего дня санкции фактически перестали действовать, а потому страны Запада должны искать новый вариант борьбы с Россией. Например, президент предлагает следующее:

Запретить въезд в страны ЕС и США всем россиянам без каких-либо исключений

Запретить российским авиакомпаниям полёт над всей территорией ЕС, США и других стран

Уже переселившихся россиян нужно заставить вернуться обратно в РФ

Ввести полное эмбарго на российские энергоресурсы

реклама

Чуть позже президент Украины добавил, что когда он говорил о запрете на въезд для россиян, то имел в виду срок в один календарный год. На уточняющий вопрос журналистов, правильно ли они поняли его точку зрения, ведь возвращение всех уехавших граждан РФ обратно будет считаться крайне несправедливым решением, президент ответил, что он не видит между ними категорической разницы.

Официальные лица России на это заявление пока никак не ответили.

Между тем, если Зеленский и правда придерживается такой точки зрения продолжительное время, не совсем понятно, почему вместо того, чтобы отправить российского журналиста Александра Невзорова* обратно, как он и говорит, президент личным указом выдал ему гражданство Украины за выдающиеся заслуги.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке -20% на 3060 в Cитилинке В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte 3060 MSI за 44тр в Регарде 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

*Признан Минюстом иностранным агентом.

Источник.