Компания долгое время работала в США себе в убыток.

По данным Федерального бюро расследований США, известная китайская компания Huawei долгое время работала в США под санкциями, и делала это себе в убыток, несмотря на отсутствие коммерческого смысла в поставках оборудования. С момента начала расследования против Huawei ещё во время президентства Барака Обамы компания потеряла в США почти весь доход. Тем не менее, сообщает ФБР, она продолжала совершать невыгодные сделки, только чтобы сохранять в Америке приоритет своего оборудования.

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Как оказалось, оборудование Huawei устанавливала с целью шпионажа за секретными военными базами вблизи США для последующей передачи всей информации правительству Китая. Утверждается, что компания не только перехватывала засекреченные личные переписки важных должностных лиц США, но и ставила на сотовые вышки "жучки", которые взламывали закрытые частоты и в прямом эфире транслировали всю информацию спецслужбам Китая. Кроме того, были похищены данные о ядерном вооружении США, являющиеся военной тайной.

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Напомним, первые упоминания о том, что американцам рекомендуют не пользоваться смартфонами Huawei и ZTE, датируются 2018-м годом. Уже в следующем году убытки от санкций для Huawei составили примерно $30 млрд.

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