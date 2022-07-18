После большого падения, отмеченного несколькими месяцами назад, криптовалютный рынок начинает постепенно восстанавливаться: благодаря оптимизму инвесторов, вложившихся в цифровые активы, общая капитализация рынка сегодня вновь достигла одного триллиона долларов. В этой связи дорожают и многие монеты, в том числе позитивную динамику показывает Биткоин.
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По данным Coinmarketcap, курс Ethereum на момент написания статьи составляет $1,452. За неделю – +27%, за сутки – +6%. Напомним, в основном росту данной монеты обязано успешное окончание тестирования обновления сети. Когда была объявлена точная дата перехода на протокол Proof of Stake (PoS), курс Эфира резко подпрыгнул с $1 040. Если переносов более не предвидится, майнинг для Ethereum будет закрыт уже с 19 сентября 2022 г.
Вслед за Эфиром, подорожали и другие активы. Например:
- Bitcoin: +8,5% за неделю, +3,5% за сутки
- BNB: +12,5% за неделю, +2% за сутки
- Solana: +20% за неделю, +3,4% за сутки
- Polkadot: +10,5% за неделю, +3,2% за сутки
- Polygon: +62,4% за неделю, +15,2% за сутки
- Uniswap: +20,4% за неделю, +0,8% за сутки.
Стоит отметить, что по прогнозам аналитиков, после затяжного падения у биткоина есть два варианта: немного набрать в стоимости, демонстрируя позитивную динамику, а потом снова упасть ещё ниже (коррекция), или же продолжить рост усиленными темпами и преодолеть сразу несколько важных психологических отметок для инвесторов, после которых может начаться бычий цикл.
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