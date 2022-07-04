Выход по-прежнему планируется на 4 квартал 2022 г.

В дополнение к своим прошлым сведениям инсайдер Kopite7kimi сегодня опубликовал в Twitter новое сообщение, где подробно описал самые важные характеристики видеокарт нового поколения RTX 4000. Ранее инсайдер рассказал, что впервые в истории графических процессоров порог производительности в 100 терафлопс может быть достигнут. Все шансы на это есть только у флагманской RTX 4090 с её 16 384 ядрами и тактовой частотой 3 ГГц.

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RTX 4090

По слухам, видеокарта будет использовать флагманский чип AD102-300, однако его нельзя с чистой совестью назвать на 100% полноценным, т.к. "полный" вариант получит только RTX 4090 Ti, которая может выйти ближе к началу 2023 г.

В числе характеристик у флагманского процессора 16 384 ядер CUDA (как и предполагалось), 96 МБ кэш-памяти L2, шина на 384bit, 24 Gb памяти GDDR6X, которая будет работать со скоростью 21 Гбит/с. Что касается энергопотребления, TGP RTX 4090 оценивается в 450W. Базовая тактовая частота карты составит 2235 МГц, средняя – 2520 МГц, а в бусте она будет выдавать аж 2,75 ГГц. Не исключено, что пользовательские модели смогут разогнаться до 2,9 ГГц. Если сравнивать эти показатели с RTX 3090, то

базовая частота увеличится на 60% (2235 МГц vs 1395 МГц)

средняя – на 49% (2520 МГц vs 1695 МГц)

буст – на 33% (2800 МГц vs 2100 МГц).

RTX 4080

RTX 4080, по слухам, будет представлять из себя урезанную версию графического процессора AD103-300 с 10 240 ядрами и 64 МБ кэш-памяти L2. Видеокарта получит 16 Gb памяти GDDR6X, работающей со скоростью 21 Гбит/с на 256-битном интерфейсе шины. Потребление не превысит 420W, а тактовые частоты будут примерно сопоставимы с RTX 4090 с той лишь разницей, что догнать флагманскую версию RTX 4080 не позволит маленький объём памяти.

RTX 4070

Наконец, у нас есть NVIDIA GeForce RTX 4070 – урезанная конфигурация графического процессора AD104-275 с немного большим количеством ядер, чем RTX 3070 TI (7 168 против 6 144). Ускоритель будет поставляться с 48 МБ кэш-памяти L2, 10 Gb памяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с на 160-битной шине. TGP устройства – 300W. Если слухи подтвердятся, видеокарта будет стоить чуть меньше, чем RTX 3070 Ti.

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Напомним, обновлённый график выхода чипов выглядит следующим образом:

RTX 4060 – презентация на выставке CES 2023, релиз в январе

RTX 4070 – декабрь 2022 г.

RTX 4080 – ноябрь 2022 г.

RTX 4090 – октябрь 2022 г.

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