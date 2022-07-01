Для сравнения, в PS5 всего 10 терафлопс.

Сегодня мы рассказывали, как NVIDIA выпустила провальную GTX 1630, проигрывающую по производительности даже шестилетней GTX 1050. Со стороны может показаться, что компания, которая не смогла сделать эффективную бюджетную карту, не готова к выпуску целого нового поколения, включающего "титаны" вроде RTX 4080, RTX 4090 или RTX 4090 Ti. По данным инсайдера kopite7kimi, ещё как готова.

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В 20-х числах прошлого месяца инсайдер написал у себя в Twitter, что топовые карты RTX 4000 смогут достичь 2.8 ГГц. Вчера он дополнил информацию, отметив, что частота может быть куда большей. Вероятно, в районе 3 ГГц.

Если слухи окажутся правдой, а по всему видно, что так и произойдёт, потребление RTX 4090 в диапазоне 600 Вт будет вполне оправданным. Несмотря на то, что процессор построен на одном из самых лучших узлов на планете – 4-нм TSMC N4, его потребление всё равно выходит за рамки. Вероятно, по причине того, что у него в наличии 16 тысяч ядер FP32.

Скорее всего, одновременное использование 16 384 ядер на тактовой частоте 3 ГГц позволит пользовательским моделям RTX 4090 с жидкостным охлаждением преодолеть порог в 100 терафлопс. RTX 4080 в том случае, если всё пойдёт по плану, получит 10 000 ядер и TGP 350 Вт, что даст ей возможность достичь 50 терафлопс. Следовательно, у RTX 4070 будет чуть более 30 терафлопс. Для сравнения, мощность нынешней консоли нового поколения PlayStation 5 составляет всего 10 TFLOPS.

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Не станем повторять, что данные цифры почти не отражают реальную мощность карт, а всего лишь являются показателем того, насколько продвинулась индустрия графических ускорителей за последнее время. Вышеупомянутых 100 терафлопс, естественно, можно будет достичь только путём значительного тепловыделения и необоснованного энергопотребления видеокарты.

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