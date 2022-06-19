Не так давно разработчики Call of Duty наконец прислушались к просьбам геймеров, удовлетворив их желание играть честно. По причине того, что читеры в Call of Duty: Vanguard и Warzone не то что перестали удивлять обычных игроков, а буквально стали частью игр, с этой проблемой было принято решение бороться, но загвоздка состояла в том, что целью кампании назвали не наказание читеров, то есть удаление их аккаунтов, блокировку везде, где только можно и т.д., а перевоспитание.
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После кропотливой работы был создан античит-механизм под названием Ricochet. Когда система фиксирует использование читов, Ricochet вначале "блюрит" остальных игроков настолько сильно, что они исчезают из поля видимости, а с новым обновлением ещё и отбирает у них оружие. Даже возможность ударить противника кулаками. По итогу читеры сами стали "добычей" честных игроков, ведь до конца раунда на карте их убивали "невидимки". Решение отбирать оружие, у разработчиков Call of Duty, по их же собственным словам, вызвало ещё больше смеха. Авторы отмечают, что реакция читеров на резкое исчезновение оружия для них по-настоящему бесценна.
На опубликованном ролике видно от лица честного игрока, как у мошенника пропадает винтовка, и он, чтобы вернуть её на место, пробует садиться и ложиться на землю, однако ему ничего не помогает.
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