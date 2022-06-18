Случайность это или нет, но несколько дней назад "упал" сайт Rockstar Games – разработчика всех игр серии Grand Theft Auto. Сообщается, что по неизвестным причинам веб-сайт временно отключился на несколько часов, а экран при входе стал чёрным. Комьюнити помнит, что однажды такое уже случалось – прямо перед анонсом легендарной GTA 5, причём тогда, как и сейчас, сайт вначале резко погас, как будто предвещая что-то неожиданное, а после резко вспыхнул, будто возродившись.

В Rockstar не уточняли, произошло ли это по чистой случайности из-за технических неполадок, или необычный "ритуал" действительно является сигналом для фанатов. Вероятнее всего, поломка в очередной раз показала, насколько поклонники заинтересованы в появлении свежих новостей о ходе разработки GTA 6.

Напомним, первый и последний раз о GTA 6 говорили в официальном ключе в начале февраля, когда на сайте Rockstar подтвердили, что игра, во-первых, находится в активной разработке, а во-вторых, так долго не выходит, потому что с каждым новым проектом студия старается выходить за рамки того, что было достигнуто ранее.

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