Официальная причина – нерентабельность работы.

В конце прошлого месяца мы рассказывали, что китайская компания Huawei нарушает торговые соглашения с российскими партнёрами, задерживая поставки телекоммуникационного оборудования и базовых станций. Тогда отмечалось, что никаких причин тому Huawei не назвала, а отвечать на запросы в компании отказались. Сегодня в агентство РИА поступила оперативная информация, что Huawei начала закрывать в РФ свои фирменные магазины.

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Вначале без особой огласки в СМИ была закрыта столичная точка в "Ривьере", а после – магазины в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону. Итого из 19 точек закрылись уже 4: осталось 15, однако портал Mobile-Review утверждает, что ни одна из них напрямую не принадлежит компании Huawei. Немногочисленными магазинами якобы владеют бизнесмены из РФ, а остановка их работы связана с тем, что дальнейшее поддержание точек попросту кажется владельцам нерентабельным.

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Напомним, до введения технологических санкций со стороны США Huawei строила на российский рынок мобильных устройств большие планы. В частности, планировала занять первое место по продажам, обогнав лидирующих производителей Samsung и Apple.

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