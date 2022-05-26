В компании понимают последствия вторичных санкций.

Некоторое время назад мы рассказывали, что после введения западом 7 тыс. новых санкций против России, некоторые китайские вендоры начали странно себя вести. В частности, выделялись два: Huawei и Lenovo. Вероятнее всего, из-за риска введения вторичных санкций от США, крупнейший поставщик теле-коммуникационного оборудования Huawei временно приостановил экспорт технологий.

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Во время совещания Минцифры с представителями МТС, "Вымпелкома", "МегаФона" "Ростелекома" и Tele 2 удалось выяснить, что китайская компания не только прекратила сотрудничество с Россией в определённых сферах, но и перестала отвечать на запросы. Отмечается, что в связи с санкциями США, большие надежды в плане поставок базовых станций возлагались именно на Huawei. Официально компания из РФ не уходила, и до сих пор не перестаёт отгружать новые партии смартфонов.

В Коммерсантъ по поводу сложившейся ситуации говорят, что с большой долей вероятности значительная часть компонентов в базовых станциях Huawei импортирована из США, и если такое оборудование попадёт в Россию в обход запретов, компания может вновь столкнуться с понятием вторичных санкций.

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Одновременно с этим в Коммерсантъ сообщают, что российская сторона намерена подать на Huawei иск по невыполнению обязательств, однако это может спровоцировать вендора на разрыв сотрудничества. В таком случае закупать оборудование будет негде, и к концу лета страна может столкнуться с перебоями связи. На запросы государственных компаний Huawei не отвечает.

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