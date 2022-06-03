С ограничением в 5 тыс. долларов в день.

Как сообщают "Известия", после большого "перерыва" в российских банках снова появилась наличная валюта. В частности, речь идёт про "Совкомбанк", "Уральский банк реконструкции и развития", банк "Уралсиб" и банк "Зенит". Продажа валюты осуществляется прямо в кассах, однако с одним нюансом: каждый банк теперь самостоятельно решает, какой лимит на валюту ему выставлять. Соответственно, где-то можно купить больше, где-то – меньше.

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Кроме того, что вполне очевидно, банки отмечают серьёзное увеличение спроса на иностранную валюту. Так, на одну сделку по покупке приходится минимум две по приобретению. В то же время доллары США пользуются гораздо большей популярностью, чем евро, поэтому лимит на них может быть даже ниже среднего. Представители финансовых организаций говорят, что доллары берут в 2 раза чаще евро.

Средний лимит, по данным "Известий", составляет сегодня 5 тыс. долларов для одного клиента в день. Купить валюту можно с момента открытия банка и до 18:15 по МСК.

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Напомним, незадолго после начала спецоперации Центробанк РФ установил ограничения на покупку валюты, в связи с чем курс рубля удалось удержать на текущем уровне (62 руб. за доллар). В конце апреля большинство ограничений было снято. До 9 сентября включительно снять со счёта можно только $10 тыс. Остальные средства можно получить в рублях.

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