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Илон Маск: "мои дети в 12 лет писали код лучше, чем основатель Dogecoin Джексон Палмер"
Столь известные личности не могут упустить шанса кого-нибудь покритиковать.
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Вчера мы сообщали вам об очередном прогнозе по поводу криптовалют. В частности, о них резко негативно высказался сооснователь Dogecoin Джексон Палмер, назвав индустрию обычным мошенничеством и финансовым пузырём, однако отметив, что никакой криптозимы не случится, потому как инвестируют в "крипту" всё больше людей. Одновременно с этим Джексон Палмер обрушился с критикой на миллиардера Илона Маска. По мнению Палмера, он из числа тех мошенников, которые продают людям надежду на такую же богатую и счастливую жизнь, как и их собственная.

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Илон Маск не замедлил с ответом Палмеру. В своём аккаунте в Twitter гениальный инженер рассказал, что скрипт, который ему отправил Палмер для борьбы с ботами в Twitter, по сути является набором символов, и не работает по назначению. Тут стоит остановиться и заметить, насколько дальновидные планы строил Илон Маск, если ещё тогда он пытался решить проблему фейковых аккаунтов социальной сети.

Кроме того, ответил Маск, если Малмер считает свой код настолько хорошим, он с радостью поделится им со всем миром. В отдельном сообщении Маск пошутил, что его дети в 12 лет писали лучший код, чем основатель Dogecoin.

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Напомним, ранее миллиардер стал центральной фигурой в скандале с покупкой Twitter. Изначально он хотел купить соц. сеть за $43 млрд себе в убыток, но после небольших расследований обнаружил, что площадка буквально кишит ботами. Вследствие этого процесс поглощения компании был временно приостановлен.
Источник.

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#илон маск #dogecoin #doge
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