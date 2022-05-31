Столь известные личности не могут упустить шанса кого-нибудь покритиковать.

Вчера мы сообщали вам об очередном прогнозе по поводу криптовалют. В частности, о них резко негативно высказался сооснователь Dogecoin Джексон Палмер, назвав индустрию обычным мошенничеством и финансовым пузырём, однако отметив, что никакой криптозимы не случится, потому как инвестируют в "крипту" всё больше людей. Одновременно с этим Джексон Палмер обрушился с критикой на миллиардера Илона Маска. По мнению Палмера, он из числа тех мошенников, которые продают людям надежду на такую же богатую и счастливую жизнь, как и их собственная.

реклама

Илон Маск не замедлил с ответом Палмеру. В своём аккаунте в Twitter гениальный инженер рассказал, что скрипт, который ему отправил Палмер для борьбы с ботами в Twitter, по сути является набором символов, и не работает по назначению. Тут стоит остановиться и заметить, насколько дальновидные планы строил Илон Маск, если ещё тогда он пытался решить проблему фейковых аккаунтов социальной сети.

Кроме того, ответил Маск, если Малмер считает свой код настолько хорошим, он с радостью поделится им со всем миром. В отдельном сообщении Маск пошутил, что его дети в 12 лет писали лучший код, чем основатель Dogecoin.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming -30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming RTX 3070 уже дешевле 90тр <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3080 Ti за 120тр в XPERT.RU !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Напомним, ранее миллиардер стал центральной фигурой в скандале с покупкой Twitter. Изначально он хотел купить соц. сеть за $43 млрд себе в убыток, но после небольших расследований обнаружил, что площадка буквально кишит ботами. Вследствие этого процесс поглощения компании был временно приостановлен.

Источник.