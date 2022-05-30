"Они ждут, когда придет новая партия дураков".

Предполагается, что разумным и логичным следствием затянувшегося падения котировок криптовалют должно стать наступление криптозимы: активы упадут ещё больше, переходя к медвежьему циклу. Ранее говорилось, что если такой вариант превратится в реальность, стоимость биткоина обвалится до $20 тыс. Пока что всё с точностью наоборот: биткоин укрепляется до $30 700, а за ним растут и остальные альткоины.

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Сооснователь Dogecoin (DOGE) Джексон Палмер считает, что ни о какой криптозиме не идёт и речи, ведь интерес к инвестированию в цифровые активы сейчас как раз на высоте. Как выразился специалист, "они ждут, когда придет новая партия дураков. Это происходит циклически". В роли "них", наверное, имеются в виду киты рынка, которые при следующем бычьем тренде не упустят возможности солидно заработать на купленных недавно биткоинах.

По мнению Палмера, коллективная память у общества уже стёрлась, и оно постепенно начало забывать, сколько скама пережила сфера криптовалют с момента её появления. Ещё одна проблема, появившаяся как результат постоянных прыжков курсов, – это кратное увеличение количества людей, которые зарабатывают деньги, ничего при этом не делая. Сегодня, отмечает Палмер, даже если люди видят очевидное мошенничество, они не пытаются его разоблачить, а лишь думают "действительно ли меня это волнует?".

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Напомним, недавно Джексон Палмер раскритиковал Илона Маска, назвав его мошенником. Основатель DOGE уверен, что миллиардер только и делает, что продаёт людям мысль о том, что когда-нибудь они тоже смогут так сказочно разбогатеть, как и он.

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