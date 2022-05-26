Количество таких объявлений уже перевалило за сотни.

Недавно ресурс Videocardz впервые сообщил, что в Китае заработала некая подпольная ферма, занимающаяся переделыванием мобильных графических процессоров в полноценные настольные. Делается это весьма просто: чип вынимают из ноутбука, а после вставляют его в корпус от обыкновенной видеокарты. Изюминка данной техники, как и основная задача продавца – предоставить клиенту рабочий прототип видеокарты без LHR (Lite Hash Rate). Как известно, в лэптопах ограничение не работает по той причине, что ноутбукам не позволяет майнить слишком маленькая мощность. Кроме того, их сложнее охлаждать, а система нагревается гораздо быстрее.

реклама

В то время майнеры ещё не взломали LHR, а самих устройств было не так-то уж и много. Как сообщает Videocardz сегодня, ситуация в разы ухудшилась. На различных китайских площадках, где продаётся б/у техника, появились сотни объявлений, рассказывающих о настольных ускорителях GeForce RTX 3060 и 3070 без LHR. Чаще всего в описании можно найти даже подробную скорость хеширования, которую выдаёт тот или иной процессор.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке -100000р на 3090 MSI Gaming X -50000р на 3080 ASUS RTX 3080 RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде RTX <b>3070 Ti дешевле 80тр</b> в XPERT.RU 3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в XPERT.RU -70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU 3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

По данным источника, страдают от такого рода бизнеса только геймеры, ведь в ноутбуки и без того не идёт много "железок" поколения RTX 30, т.к. последствия дефицита никуда не исчезли, а когда их разбирают ради чипа без LHR, лэптопы постепенно дорожают. В nVidia по-прежнему никак на эти новости не отреагировали.

Источник.