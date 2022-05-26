Более 4-х месяцев назад российский разработчик с ником InoriRus, возможно, предвидев грядущие санкции, занялся созданием эмуляторов для самых популярных приставок в мире – PlaySTation 4 и PlayStation 5. Сегодня его работа выглядит как много строчек кода, способных запустить простенькие игры для PS4 вроде Worms W.M.D. Triple-A проекты, ясное дело, пока не поддерживаются, равно как и продвинутая графика консоли нового поколения.
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Начальная версия эмулятора работает на Visual Studio и Eclipse CDT, и до финишной прямой ей ещё далеко. Например, за 4 месяца работы энтузиаст так и не смог внедрить в систему поддержку интернета, мультиплеера, MP4 и пр. важных элементов. До сих пор нельзя изменить путь папки для сохранений, что жизненно важно при переустановки системы или случайной потере некоторых данных.
В эмуляторе под названием Kyty также отсутствует смена языка и даты. Сам разработчик в описании к программе отмечает, что баги, системные ошибки, вылеты, проседания до 1 fps вполне могут присутствовать в актуальной версии Kyty 0.1.0. Впрочем, начало работы положено. Не исключено, что ещё через пару месяцев эмулятор сможет запускать более требовательные игры. Хотя бы на уровне Rayman Legends.
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