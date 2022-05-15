Изначально планировалось, что они пойдут на корректировку курса.

Независимая компания Elliptic, занимающаяся расследованиями в области валют и криптовалют, сообщила, что её эксперты уже продолжительное время "приглядывают" за резервным фондом монеты Terra (LUNA) и стейблкоина TerraUSD (UST). Разработчики проектов объявили, что на случай каких-либо прыжков курсов, для корректировок в необходимую сторону, будет закуплено $3,5 млрд в BTC. Долгое время активы лежали без движения, однако в Elliptic заметили нечто подозрительное 9 мая, когда обе криптовалюты начали стремительно падать.

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В Elliptic сообщают, что на данный момент судьба резервного фонда неизвестна, т.к. все биткоины исчезли в неизвестном направлении. 9 и 10 мая кто-то обладающий доступом к резервам, успешно совершил две транзакции.

Половина суммы ($1,7 млрд) ушла на криптобиржу Gemini, откуда по хешу дальнейшие действия с деньгами отследить нельзя, а вторая половина была переведена на Binance: в этом случае определить, куда именно направили монеты, также нет никакой возможности. Резервы могли или распределить по частным кошелькам, не связанным с Luna Foundation Guard (LFG), или просто вывести в качестве виртуальной валюты на карту.

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Напомним, стейблкоин UST с самого начала не был обеспечен реальной валютой. "Спасительная" механика актива состояла в том, что если курс UST падает, система выпускает больше LUNA, но т.к. на сам UST была предположительно совершена фишинговая атака, его курс продолжил падать, в то время как LUNA "захлебнулась" в гиперинфляции. В мире криптовалют такую патовую ситуацию называют "спиралью смерти".

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