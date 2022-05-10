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The Village: RuTube не подлежит восстановлению
Сотрудники опровергают. На восстановление просто уйдёт больше времени.
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Вчера прямо перед пародом на День Победы стало известно, что хакеры "сломали" RuTube – российский аналог YouTube, ставший популярным благодаря продвинутым алгоритмам. Предполагалось, что атака не представляет из себя ничего большего, чем рядовой взлом без серьёзных последствий. Тем не менее, сегодня утром RuTube по-прежнему "в нокауте". В издании The Village со ссылкой на источники сообщают, что хакерская атака "положила" сайт навсегда. Без возможности на восстановление.

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Анонимный сотрудник RuTube рассказал The Village, что хакерская атака оказалась настолько мощной и продуманной, что взломщики смогли получить доступ к коду сайта, после чего он был немедленно удалён. В связи с этим на повестке дня две проблемы: первая – неизвестно, есть ли у разработчиков портала запасные коды на случай взлома. Если бы они были, то их, вероятно, уже бы использовали. Вторая – в команде RuTube не знают, имеют ли хакеры доступ к сайту на данный момент, или "поле битвы" они давно покинули.

Час назад на официальной странице RuTube в Telegram было сказано, что информация относительно утери исходного кода сайта не соответствует действительности. Следовательно, команда располагает всеми необходимыми резервными данными для восстановления нормальной работы сайта.

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Кроме того, пресс-служба RuTube признала, что вчерашняя хакерская атака была сильнейшей за всю историю существования сервиса. Вероятнее всего, были украдены или выведены из строя петабайты данных архивов и сотни серверов. Работа над ликвидацией последствий уже идёт.

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#rutube
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вежливый NLAW
16:07
То ли атака мощная то ли специалисты немощные. А после новости любопытные и дальше продолжают DDoS-ить
Rutube до сих пор недоступен вследствие «сильнейшей за всю историю» сервиса кибератаки
Нешешбек
16:06
ну и зачем тебе 14 тб?
Western Digital приступила к отгрузке первых жёстких дисков объёмом 22 Тб и 26 Тб
Aaa
16:04
Вот бы еще срались как взрослые люди, без оскорблений и вообще переходов на личности
Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
Hakaskiy_evrej
16:03
Ну раз ты перешёл на оскорбление первым, слышь ты чмо тупоголовое стоеросовое, боже правый, кальку для 10-ти летних прыщей (по большей части, есть определённые серии комиксов про любого героя хорошие,...
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Xardazzz
15:59
я попробовал на рутубе телеканалы посмотреть - постоянно какие то затыки были. явно не справляются с трафиком.
The Village: RuTube не подлежит восстановлению
N1ghtwish
15:58
Официально, бесплатно, по-русски (ссылка действует 24 часа): https://software.download.prss.microsoft.com/db/Win11_Russian_x64v1.iso?t=12708a4a-df95-4617-9b64-e6bee7518689&e=1652273844&h=5eb74e575330...
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