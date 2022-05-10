Сотрудники опровергают. На восстановление просто уйдёт больше времени.

Вчера прямо перед пародом на День Победы стало известно, что хакеры "сломали" RuTube – российский аналог YouTube, ставший популярным благодаря продвинутым алгоритмам. Предполагалось, что атака не представляет из себя ничего большего, чем рядовой взлом без серьёзных последствий. Тем не менее, сегодня утром RuTube по-прежнему "в нокауте". В издании The Village со ссылкой на источники сообщают, что хакерская атака "положила" сайт навсегда. Без возможности на восстановление.

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Анонимный сотрудник RuTube рассказал The Village, что хакерская атака оказалась настолько мощной и продуманной, что взломщики смогли получить доступ к коду сайта, после чего он был немедленно удалён. В связи с этим на повестке дня две проблемы: первая – неизвестно, есть ли у разработчиков портала запасные коды на случай взлома. Если бы они были, то их, вероятно, уже бы использовали. Вторая – в команде RuTube не знают, имеют ли хакеры доступ к сайту на данный момент, или "поле битвы" они давно покинули.

Час назад на официальной странице RuTube в Telegram было сказано, что информация относительно утери исходного кода сайта не соответствует действительности. Следовательно, команда располагает всеми необходимыми резервными данными для восстановления нормальной работы сайта.

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Кроме того, пресс-служба RuTube признала, что вчерашняя хакерская атака была сильнейшей за всю историю существования сервиса. Вероятнее всего, были украдены или выведены из строя петабайты данных архивов и сотни серверов. Работа над ликвидацией последствий уже идёт.