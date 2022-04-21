Наценка по-прежнему остаётся весьма высокой.

В конце марта совокупность проблем в майнинге криптовалюты привела к тому, что на полках в США впервые с сентября 2020-го появился хороший выбор видеокарт, как это было раньше. Пользователи сообщают, что во многих сетях никакого дефицита уже и не видать, а цены стремительно приближаются к рекомендованным производителем. Такой анализ можно дать американскому рынку ускорителей на данный момент. Немного другая история с европейским рынком.

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Исследовать падение цен на видеокарты в Европе взялся голландский портал Hardware.info. По его данным, самое сильное падение в линейке RTX 3000 демонстрируют модели RTX 3080 Ti и RTX 3060 Ti. По сравнению с ценами на март, карты подешевели на 14 и 13% соответственно. Чуть меньшее падение показали RTX 3080 и RTX 3060: -12.7 и -11.9%. Самыми низкими темпами цену сбрасывают RTX 3050 (-4%), RTX 3090 (-5%) и RTX 3070 Ti (-6%).

По итогам проведённой работы удалось выяснить, что RTX 30 в Европе с наценки в +43% к рекомендованной стоимости в марте опустилась до +25%. Условно самой дорогой картой линейки можно назвать RTX 3060 с её нынешней наценкой в +40%. Флагманская RTX 3090 Ti и вовсе продаётся на 4% дешевле РРЦ, однако стоит более 2 000 евро. Такой вариант привлекательным для покупки назвать сложно.

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Благодаря высокой сложности майнинга поколение RX 6000 с марта подешевело на 11%. Быстрее всех цену сбрасывают RX 6500 XT и RX 6900 XT: -21.3 и - 17.2% соответственно. Наиболее высокую наценку до сих пор имеют RX 6800 (74.1%) и RX 6800 XT (63.7%). В общем карты "красных" на сегодня почти на 38% дороже РРЦ, однако чётко прослеживается позитивная тенденция к снижению.

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