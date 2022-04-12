Это уже как минимум 5-ое предложение правительства.

После небольшого перерыва размером в два дня, в Госдуме снова заговорили о том, как можно расценивать цензуру на YouTube. Площадка буквально столкнулась с парадоксом: с одной стороны, её требуют запретить представитель МИД РФ Мария Захарова, депутат Петр Толстой, председатель ГД Вячеслав Володин, председатель Комитета по информационной политике Александр Хинштейн, депутат Антон Горелкин и много других политиков, а с другой, сервис до сих пор "на свободе". Почему Роскомнадзор не действует – неизвестно, ведь, предполагалось, что после блокировки "Дума ТВ" вопрос решён окончательно.

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Сегодня тему снова поднял депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк. Он рассказал, что со своей стороны намерен предложить ГД законодательно ограничить работу YouTube в России минимум на 10 лет.

По мнению Черняка, это решит сразу несколько проблем: если сейчас администрация добровольно остановит работу в РФ, а через год-два решит вернуться, у неё это попросту не получится. Более того, к тому времени Rutube и аналогичные российские конкурентоспособные сервисы наберут большую популярность, и с возвращением YouTube туда никто не захочет переходить.

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Что касается блокировки "Дума ТВ", Черняк отметил, что считает это действие цензурой и нарушением прав и свобод граждан России. Впрочем, похожие заявления мы уже не раз слышали. Кроме этого, депутат обвинил Google в том, что правда на YouTube им не нужна. Сам сервис сделал всё, чтобы получить блокировку от Роскомнадзора.

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