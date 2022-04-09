На канале, между прочим, было почти 150 тыс. подписчиков.

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RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Не в первый раз американский сервис YouTube принципиально не соблюдает российское законодательство. Площадка забанила несколько крупных каналов вроде RT (Russia Today) или Sputnik, часто модерирует ненужные комментарии и, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, открыто нарушает права и свободы граждан РФ.

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Очередное тому доказательство – утренняя блокировка Ютубом парламентского канала «Дума ТВ». На него было подписано почти 150 тыс. человек. Как отмечает Володин, такие действия идут с верхушки правительства США, которое заставляет свои компании вести информационную войну против России. В частности, речь идёт о Google, владеющей сервисами YouTube и Google Новости, операционной системой Android и магазином приложений Play Market.

В своём Telegram-канале председатель ГД подчёркивает, что Вашингтон, как и любая другая "настоящая" демократия, делает всё, чтобы в обществе сформировалась лишь одна точка зрения. По словам Володина, США хочет получить монополию на продвижение информации. Задача правительства – этого не допустить.

По поводу блокировки «Дума ТВ» высказались и другие российские политики. Например, председатель Комитета по по информационной политике Александр Хинштейн склоняется ко мнению, что это новая провокация со стороны США, ведь на канале никогда не было оценочных суждения ведущих. В эфире проговаривались исключительно реальные факты.

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Антон Горелкин из комитета по информационной политике заявил, что после блокировки канала ГД вопрос применения жестких мер по отношению к YouTube – дело времени. Пользуясь случаем, депутат призвал граждан переходить на российский аналог платформы – Rutube. Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова уверена, что этим действием Ютуб подписал себе приговор.

Источники: 1, 2.