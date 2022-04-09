Оно и понятно, ведь "сервис наводнили фейки и разжигания ненависти".

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Сегодня утром сервис для обмена видеороликами YouTube вновь попал в центр большого скандала, в который, между прочим, он себя вовлёк сам. Возможно, даже преднамеренно, надеясь на скорейшую блокировку. Неожиданно для многих, на площадке был забанен официальный канал Парламентского телевидения «Дума ТВ». По этом поводу уже высказались многие известные политики. В частности, представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что таким действием сервис буквально подписал себе приговор.

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Более радикальной позиции по этому вопросу придерживается вице-спикер Госдумы, действующий депутат Петр Толстой. Он, обсуждая нынешнюю политику YouTube, призвал не только заблокировать площадку, что уже перестало удивлять, но сделать это таким образом, чтобы пользователи из России не смогли на неё зайти даже через VPN.

Толстой считает причиной для блокировки канала «Дума ТВ» Западные санкции против России, а также давление на сервис со стороны правительства США. Кроме того, по его словам, YouTube наводнили фейки, контекстная реклама и призывы к разжиганию ненависти между народами.

Отдельно вице-спикер выделил дискредитацию сервисом российских военных, назвав Ютуб ресурсом, который ведёт подрывную деятельность на территории РФ, пропагандируя русофобские идеи. Вследствие этого в отношении сервиса, отмечает Толстой, давно пора принять меры.

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Напомним, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сегодня добавил к словам коллег, что YouTube уверенно старается стать в РФ вне закона, а Западное понятие свободы слова подразумевает блокировку канала, освещающего деятельность Государственной Думы.

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