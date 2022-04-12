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Coca-Cola: от 1892 года до наших времён. История появления легендарного напитка и его роль в России

Сегодня, когда компания ушла с российского рынка, самое время вспомнить, как она туда попала, и кто её основал. Краткое ознакомление с событиями 19-го, 20-го и 21-го веков.
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Чуть более месяца назад, 8 марта, на территории России приостановила свою работу одна из старейших компаний по производству газированных напитков The Coca-Cola Company, в том числе и её суббренды Fanta, Sprite, "Моя семья", "Добрый" и Bonaqua. Сегодня мы рассмотрим, с чего начиналось производство легендарного напитка Coke, почему в нём больше не используют алкоголь, когда бренд появился в России, что с собой принёс и на кого был рассчитан.

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Джон Пембертон: фармацевт, заложивший основу огромного производства
По данным энциклопедии New Georgia, история колы началась в тот момент, когда фармацевт Джон Пембертон изобрёл напиток под названием Pemberton’s French Wine Coca. Как не трудно догадаться по названию, в состав входило чистейшее вино вперемешку с листьями перуанской коки (кустарникового растения, задействованного в производстве стимулирующего наркотика кокаина) и "орехами кола". По мнению автора, напиток стал для него самым лучшим тонизирующим средством из всех, что он пробовал. Он также способствовал пищеварению, укреплял мышечную и нервную системы.

"Сухой закон" непосредственно повлиял на колу
Самое большое изменение в составе пришлось на 1886 год. Тогда в родном городе Пембертона Атланте, где он проживал, ввели т.н. "сухой закон", запрещающий продажу алкогольных напитков. Вино из состава пришлось исключить, однако его всё ещё нужно было чем-то заменить. Хорошим вариантом послужил обыкновенный сахар.

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Знаменитый логотип, придуманный бухгалтером
Бухгалтер Пембертона Фрэнк Робинсон, когда напиток "выстрелил", предложил продавать его под логотипом Coca-Cola. Причина ясна: в его приготовлении участвовали листья коки и "орехи кола". Сама надпись Coca-Cola появилась, когда Робинсон плавно написал её на листе бумаги, подчеркнув незаурядность названия прорезами, соединениями и точками.

Ещё один фармацевт в истории колы
Когда бренд стал действительно популярен, его купил другой фармацевт – Аса Григгс Кэндлер. Он в 1892 году основал компанию Coca-Cola, а в 1893 положил начало торговой марке. Архивы этих событий хранятся в Патентном ведомстве США.

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Стручок какао
В 1903 Аса Григгс Кэндлер принял решение удалить из рецепта колы наркотические тонизирующие средства, дабы ориентируясь на более массового покупателя, выходить на новые рынки. К 1915 стало понятно, что напитку срочно нужен новый дизайн. Старая бутылка больше не привлекала покупателей, а конкуренция давала о себе знать самым болезненным образом. Новая форма бутылки в форме стручка какао, как изъяснялся тогдашний начальник цеха, подчёркивала колу как напиток премиум-класса.

Она побывала в космосе
С тех пор прошло много лет. Компания Coca-Cola пережила две мировые войны, наблюдала за тем, как Эйнштейн писал теорию относительности, как создавался и распадался Советский Союз. Ещё одной интересной эпохой в развитии колы стал её полёт в космос. В 1985 году Coca-Cola, опередив Pepsico, разработала контейнер для космического корабля "Челленджер". Вскоре кола стала первым безалкогольным напитком, который открыли в космосе, а Coca-Cola, "Coke" или просто кола стало вторым по популярности словом в мире. Первое – "OK".

Роль газировки в России. Как она попала в СССР
Как бы странно это ни звучало, первым известным поклонником сладкой газировки в Советском Союзе был маршал Жуков. Во время его личной встречи с 34-м президентом США Дуайтом Эйзенхауэром тот угостил его напитком, от которого Жуков пришёл в восторг, попросив поставить ему некоторое количество (около пятидесяти ящиков) прямо в штаб. Единственным условием стала просьба сделать колу бесцветной.

В более-менее массовое обращение в СССР кола вошла после Олимпиады 1980 года. Этого бы, возможно, не произошло, если бы руководство компании не настояло на спонсорстве Олимпиады, несмотря на запреты со стороны правительства США, решившего бойкотировать соревнования. В тот год Coca-Cola объявила, что считает себя компанией международного масштаба и видит своё место вне каких-либо геополитических конфликтов. Иными словами, бизнес есть бизнес.

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Официально газировка после Олимпиады из СССР пропала, но уже 24 января 1985 газета The New York Times сообщила сенсационную новость: "Советы разрешили продажу Coca‑Cola". Этому сопутствовали длительные переговоры с высшим руководством Союза. Первые 2 завода Coca-Cola появились в России в 1992 году. Во второй половине 1990-х заводы открыли в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Орле, Красноярске, Екатеринбурге и Владивостоке.

Вклад в экономику России
По данным представительства coca-cola.ru на территории РФ, с 1979 по 2022 год Coca‑Cola инвестировала в российскую экономику более 6 млрд долларов. Её совокупные налоговые отчисления составляют 0.2% от всех налоговых поступлений в бюджет РФ. До ухода с рынка компания создавала 7 000 рабочих мест. Каждое из них в свою очередь создавало до 9 рабочих мест у ее поставщиков и клиентов, поэтому суммарное количество превышает 60 тыс. дополнительных рабочих мест.

Неоценимый вклад Coca‑Cola вложила в переработку отходов, организацию спортивных мероприятий, образование и развитие молодёжи. Компания вела сотрудничество с Эрмитажем и Российским Красным Крестом, оказывая помощь пострадавшим от стихийных бедствий.

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