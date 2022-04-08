Возможно, даже помогут ей развиваться в будущем.

Уже не в первый раз в правительстве России лестно отзываются о Западных санкциях, введённых США и Евросоюзом. Во многих отраслях отечественной экономики говорят, что санкции не только никак не повлияют на жизнь простых россиян и на страну в целом, но и поднимут качество жизни. Как именно это будет происходить – пока что никто не уточнил. Единственным "реальным" показателем является курс рубля к доллару. Сегодня он опустился ниже 70, когда ещё недавно, в марте, мы видели как цифровой доллар отдают за 150+ рублей. Тут стоит отметить, что удержание курса рубля на текущих значениях напрямую зависит от того, насколько крупные валютные интервенции проводит Центробанк. Как известно, это не совсем рыночный подход.

реклама

Возвращаясь к санкциям, по поводу них сегодня выступил глава отечественной космонавтики, можно сказать CEO Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В интервью Первому каналу политик объяснил, что в данный момент половина всей работы связана с Министерством обороны и обеспечением его стратегическими межконтинентальными баллистическими ракетами. Они, в большинстве своём, составляют основу для российского "ядерного щита". Никакие санкции на ракетостроение не повлияют.

Среди гражданских задач сегодня Рогозин назвал навигацию, космическое и цифровое телевидение, космическую связь. Не мало сил уходит за простым наблюдением за космическим пространством, изучением планет и объектов.

анонсы и реклама i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS -90000р на RTX 3060 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> -160 000р на RTX 3080 ASUS RTX 3060 подешевела в ДВА раза -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

В ситуации, рассказывает Дмитрий Рогозин, когда Россию обложили санкциями, госкорпорация не намерена останавливать ни один из её действующих проектов. МКС в том числе. Наоборот, в Роскосмосе постараются перестроить акценты. Видимо речь идёт об импортозамещении.

Источник.