Уже не в первый раз в правительстве России лестно отзываются о Западных санкциях, введённых США и Евросоюзом. Во многих отраслях отечественной экономики говорят, что санкции не только никак не повлияют на жизнь простых россиян и на страну в целом, но и поднимут качество жизни. Как именно это будет происходить – пока что никто не уточнил. Единственным "реальным" показателем является курс рубля к доллару. Сегодня он опустился ниже 70, когда ещё недавно, в марте, мы видели как цифровой доллар отдают за 150+ рублей. Тут стоит отметить, что удержание курса рубля на текущих значениях напрямую зависит от того, насколько крупные валютные интервенции проводит Центробанк. Как известно, это не совсем рыночный подход.
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Возвращаясь к санкциям, по поводу них сегодня выступил глава отечественной космонавтики, можно сказать CEO Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В интервью Первому каналу политик объяснил, что в данный момент половина всей работы связана с Министерством обороны и обеспечением его стратегическими межконтинентальными баллистическими ракетами. Они, в большинстве своём, составляют основу для российского "ядерного щита". Никакие санкции на ракетостроение не повлияют.
Среди гражданских задач сегодня Рогозин назвал навигацию, космическое и цифровое телевидение, космическую связь. Не мало сил уходит за простым наблюдением за космическим пространством, изучением планет и объектов.
В ситуации, рассказывает Дмитрий Рогозин, когда Россию обложили санкциями, госкорпорация не намерена останавливать ни один из её действующих проектов. МКС в том числе. Наоборот, в Роскосмосе постараются перестроить акценты. Видимо речь идёт об импортозамещении.
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