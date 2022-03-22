На волне блокировок от Роскомнадзора Генпрокуратура обратила внимание на новую политику сервиса Meta. Пресс-секретарь компании открыто заявил, что призывы к насилию в отношении российский военных больше не будут модерироваться. Нависшая угроза блокировки соц. сети Meta Instagram (Facebook был заблокирован уже давно), заставила менеджеров изменить своё мнение, но это ни на что не повлияло. Даже после отмены "русофобской" политики.
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Как и предполагалось, одной блокировкой Instagram дело не ограничится. В случае с Meta, Роскомнадзор назвал организацию экстремистской, и обвинил её в ведении информационной войны против России. Ожидалось, что после подтверждения нового статуса Meta, каждый, кто продолжит ей пользоваться, может быть привлечён за связи с запрещённой организацией, и даже получить уголовный срок. К счастью для всех, Тверской суд Москвы объявил, что за обычное использование Instagram физическими лицами никакого наказания не последует.
В связи с блокировкой сервисов Роскомнадзор передал российским СМИ запрет на демонстрацию логотипов Meta, запрещённой в РФ. Это касается также дочерних Facebook и Instagram. Кроме прочего, упоминание Meta, Instagram или Facebook должно включать в себя информацию, что на территории России ресурс заблокирован.