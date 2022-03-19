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Центробанк поручил внимательно контролировать и отслеживать деньги россиян, и "запретил" криптовалюту
Согласно официальным данным, чтобы не допустить нарушения валютных операций.
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После событий на Украине и падения курса рубля до 150 по отношению к доллару Центральный банк России ввёл ограничения на валютные операции (наличные и безналичные) до 9 сентября текущего года. Сегодня в Центробанке сделали новое заявление, касающееся валютного оборота. "Ведомости" сообщают, что Центробанк поручил всем остальным коммерческим банкам, в которых россияне держат деньги, внимательно отслеживать передвижения их денег.

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Официальные данные показывают, что пользователи продолжают покупать и продавать валюту даже несмотря на запрет со стороны Центробанка. Вследствие этого банки обязаны тщательно мониторить и проверять все операции с крупными суммами денег. Особенно это касается безналичных платежей, а также резидентов стран, которые с 24 февраля были признаны недружественными для России. Напомним, сейчас таких 48: Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, США, Украина, Франция, Италия, Испания и многие другие. Полный список по состоянию на 5 марта можете прочитать в Википедии.

Новое поручение Центробанка напрямую касается как физических, так и юридических лиц. В качестве примера "нарушений" приводят несколько ситуаций: резкое увеличение прибылей или расходов; изменение характера расходов, чрезмерное количество транзакций с большим количеством денег. В случае, если банк заподозрит что-либо подозрительное, он может потребовать документ, подтверждающий, что операция была законной.

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В качестве самого простого способа обхода ограничений в Центробанке называют покупку криптовалюты и вывод средств за границу. Оба вида операций будут взяты под особый контроль, а нарушения будут отправляться в Росфинмониторинг. Как именно собираются определять степень подозрительности той или иной операции – не уточняется. Неизвестно также, как долго это продлится.
Источник.

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#центробанк
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