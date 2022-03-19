Вчера из РИА поступила тревожная новость: Роскомнадзор от намерений заблокировать YouTube на территории России переходит к действию. Ограничения, как предполагалось, полноценно введут к концу следующей недели. Тогда же официально объявят, за что сервис блокируют, на какой период времени, когда и с какими условиями. Сообщение от Роскомнадзора появилось раньше.
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В ещё недавно заблокированном Telegram на канале "РоскомнадZор" (с обновлённым названием) ведомство опубликовало несколько абзацев, в которых высказывает свои претензии к компании Google LLC и её дочернему сервису YouTube. В сообщении указано, что Роскомнадзор потребовал от вышеупомянутых платформ следующее:
- Прекратить распространение угроз в отношении граждан РФ
- Убрать призывы выводить из строя железнодорожные коммуникации в РФ и РБ
- Ограничить русофобскую политику администрации сервисов
- Прекратить антироссийскую пропаганду
- Немедленно убрать рекламные кампании, направленные против российских военнослужащих
- Прекратить трансляцию антироссийских роликов на YouTube
- Остановить дискредитацию российских Вооруженных сил, средств массовой информации, общественных деятелей и государства в целом.
В ведомстве уже не первый раз отмечают, что с начала событий на Украине американские площадки стали центром информационной войны с Россией. Подобные действия, как говорят в Роскомнадзоре, нарушают законодательство РФ. Вполне очевидно, что сообщение можно рассматривать как ультиматум к YouTube. Если требования не будут выполнены, сервис заблокируют.