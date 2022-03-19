Facebook и instagram тоже причастны.

Вчера из РИА поступила тревожная новость: Роскомнадзор от намерений заблокировать YouTube на территории России переходит к действию. Ограничения, как предполагалось, полноценно введут к концу следующей недели. Тогда же официально объявят, за что сервис блокируют, на какой период времени, когда и с какими условиями. Сообщение от Роскомнадзора появилось раньше.

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В ещё недавно заблокированном Telegram на канале "РоскомнадZор" (с обновлённым названием) ведомство опубликовало несколько абзацев, в которых высказывает свои претензии к компании Google LLC и её дочернему сервису YouTube. В сообщении указано, что Роскомнадзор потребовал от вышеупомянутых платформ следующее:

Прекратить распространение угроз в отношении граждан РФ Убрать призывы выводить из строя железнодорожные коммуникации в РФ и РБ Ограничить русофобскую политику администрации сервисов Прекратить антироссийскую пропаганду Немедленно убрать рекламные кампании, направленные против российских военнослужащих Прекратить трансляцию антироссийских роликов на YouTube Остановить дискредитацию российских Вооруженных сил, средств массовой информации, общественных деятелей и государства в целом.

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В ведомстве уже не первый раз отмечают, что с начала событий на Украине американские площадки стали центром информационной войны с Россией. Подобные действия, как говорят в Роскомнадзоре, нарушают законодательство РФ. Вполне очевидно, что сообщение можно рассматривать как ультиматум к YouTube. Если требования не будут выполнены, сервис заблокируют.