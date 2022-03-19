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Роскомнадзор назвал причину для блокировки Google и YouTube – русофобская политика сервисов
Facebook и instagram тоже причастны.
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Вчера из РИА поступила тревожная новость: Роскомнадзор от намерений заблокировать YouTube на территории России переходит к действию. Ограничения, как предполагалось, полноценно введут к концу следующей недели. Тогда же официально объявят, за что сервис блокируют, на какой период времени, когда и с какими условиями. Сообщение от Роскомнадзора появилось раньше.

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В ещё недавно заблокированном Telegram на канале "РоскомнадZор" (с обновлённым названием) ведомство опубликовало несколько абзацев, в которых высказывает свои претензии к компании Google LLC и её дочернему сервису YouTube. В сообщении указано, что Роскомнадзор потребовал от вышеупомянутых платформ следующее:

  1. Прекратить распространение угроз в отношении граждан РФ
  2. Убрать призывы выводить из строя железнодорожные коммуникации в РФ и РБ
  3. Ограничить русофобскую политику администрации сервисов
  4. Прекратить антироссийскую пропаганду
  5. Немедленно убрать рекламные кампании, направленные против российских военнослужащих
  6. Прекратить трансляцию антироссийских роликов на YouTube
  7. Остановить дискредитацию российских Вооруженных сил, средств массовой информации, общественных деятелей и государства в целом.
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В ведомстве уже не первый раз отмечают, что с начала событий на Украине американские площадки стали центром информационной войны с Россией. Подобные действия, как говорят в Роскомнадзоре, нарушают законодательство РФ. Вполне очевидно, что сообщение можно рассматривать как ультиматум к YouTube. Если требования не будут выполнены, сервис заблокируют.

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#google #youtube
4
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Сейчас обсуждают

coo1erman
16:17
так это русские специалисты и рассказывают про фейки эти)
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
HidaN20
16:16
Как легко определить наZиста по авке.
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
HidaN20
16:16
8%? Нифига себе. Да они все с голоду умрут там, не то что тут в рашке цены уже почти в 2 раза больше стали. По твоей логике получается 8%>100%
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
HidaN20
16:14
А тебя не смутило что трансляция на половине обрывалась? И судя по комментариям многих кто там был, их туда заставили прийти. Среди людей были учителя, ученики, и студенты. Так себе народа нагнали.
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
odessa17
16:14
Северная Корея скоро покажется продвинутой страной…)))
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
HidaN20
16:13
что то это совсем не похоже на акцию. Больше похоже на нацистскую группировку. И людей чето мало.
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
pavel80
16:12
Бюджетников согнали из МО и Москвы.
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
Дмитрий Малинин
16:12
От этого ю-туб перестанет это делать? Или это вы лишаете свой народ просмотров каналов по интересам на ю-тубе?
Роскомнадзор назвал причину для блокировки Google и YouTube – русофобская политика сервисов
HidaN20
16:11
Ну конечно же только по этому. Совсем не потому что там много независимых ютуб каналов которые говорят правду о войне.
Роскомнадзор назвал причину для блокировки Google и YouTube – русофобская политика сервисов
ахахах
16:10
это ты ты смотри недофейки свои
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
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