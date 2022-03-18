Роскомнадзор примется за дело в ближайшие дни.

Уже несколько недель подряд российское ведомство Роскомнадзор активно борется с пропагандой от иностранных агентов и нежелательным контентом для граждан. Вначале под взор попали соц. сети Twitter и Facebook, а совсем недавно за экстремистские взгляды был заблокирован Instagram. Заходить в него, после того как суд признает политику ресурса незаконной, в РФ будет запрещено на официальном уровне. То же самое может коснуться и видеохостинга YouTube.

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После удаления государственных каналов YouTube буквально ходит по тонкому лезвию. В Госдуме предварительно объявили, что государство давно имеет все основания заблокировать сервис из-за его участия в информационной войне. Сегодня внутренние источники РИА Новости подтвердили блокировки и отметили, что Роскомнадзор может начать ограничивать доступ к видеохостингу прямо сейчас.

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По мнению РИА, в ведомстве не хотели блокировать Instagram и YouTube одновременно, дабы не создавать лишнюю панику, но теперь, когда соц. сеть "под замком", настало время новых блокировок. Источники в РИА уточняют, что если сервису "повезёт прожить" в России ещё несколько дней, к концу следующей недели о блокировке сообщит сам Роскомнадзор.

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