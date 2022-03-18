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РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
Роскомнадзор примется за дело в ближайшие дни.
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Уже несколько недель подряд российское ведомство Роскомнадзор активно борется с пропагандой от иностранных агентов и нежелательным контентом для граждан. Вначале под взор попали соц. сети Twitter и Facebook, а совсем недавно за экстремистские взгляды был заблокирован Instagram. Заходить в него, после того как суд признает политику ресурса незаконной, в РФ будет запрещено на официальном уровне. То же самое может коснуться и видеохостинга YouTube.

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После удаления государственных каналов YouTube буквально ходит по тонкому лезвию. В Госдуме предварительно объявили, что государство давно имеет все основания заблокировать сервис из-за его участия в информационной войне. Сегодня внутренние источники РИА Новости подтвердили блокировки и отметили, что Роскомнадзор может начать ограничивать доступ к видеохостингу прямо сейчас.

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По мнению РИА, в ведомстве не хотели блокировать Instagram и YouTube одновременно, дабы не создавать лишнюю панику, но теперь, когда соц. сеть "под замком", настало время новых блокировок. Источники в РИА уточняют, что если сервису "повезёт прожить" в России ещё несколько дней, к концу следующей недели о блокировке сообщит сам Роскомнадзор.
Источник.

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#youtube
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Gringo
22:10
Инстаграм в РФ заблокирован и без ВПН не открывается. Не вводи людей в заблуждение.
РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
Вежливый стингер
22:09
VPN не поможет если пров сольет адреса кому надо. А он сольет.
РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
Николь Куравцова
22:09
У меня браузер "огненная лиса" с VPN, мне брат установил! Думаешь мой брат не знает, что делает? Ха, как бы не так! Я сейчас сама пишу через VPN, чтобы не палиться.
РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
Pavel Patron
22:09
Это спецоперационные цены
Бюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce GTX 1660S со скидкой в 50 000 рублей
Вежливый стингер
22:09
Вот и славно. Ремонтики будут по бумажным инструкциям платы паять.
РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
D-IMA
22:09
Тут скорее прензия что на слайдах паритет а по факту пропасть. Да и что про энергоэффективность говорить, АРМ, низкие частоты, 5нм. Как будто нвидия не смогла бы так же с теми же условиями...
64-ядерный графический процессор Apple M1 Ultra не смог опередить RTX 3090
Dmitry Mitry
22:07
Никаких 90-х у нас не будет, будет ровно наоборот. А вот на западе будут как раз 90-ые, год-два и там все повалится. У нас 90-ые будут только если выберут какого-нибудь дурачка Навального, как случило...
РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
D-IMA
22:06
так и 5950х можно разогнать. 31700 поинтов на 4.7ггц по всем ядрам и жидкого азота не нужно, на 1,2 вольта держит. Это даже не предел, а процу уже 1,5 года, так что не совсем понимаю, чем вы тут горди...
Core i9-12900KS в многоядерном тесте Cinebench R23 на 9% опережает Ryzen 9 5950X
Neodimm
22:06
Коля ты научись читать внимательно. Ясно же и понятно написано, что браузеры чистые, это означает, что ВПНы не используются. Ещё раз повторю, чистые = без каких-либо дополнений или расширений.
РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
Dmitry Mitry
22:06
VPN в российском файрефоксе отключен, надо конфиги править, чтобы появился
РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
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