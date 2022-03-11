Под прикрытием группировки Anonymous.

За последние месяцы разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не раз ошиблись в принятых ими решениях. Например, игру, как Cyberpunk 2077, слишком рано начали рекламировать "по всем каналам", из-за чего создатели не справились с назначенными сроками и перенесли тайтл на 8 декабря этого года. В то же время они хотели добавить в неготовую игру платные NFT-токены. Сегодня утром вообще появилась новость, что выход S.T.A.L.K.E.R. 2 отменяется.

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К радости геймеров и поклонников, эта новость оказалась фейком. Её корни лежат в хакерской атаке, обрушившейся сегодня утром на студию GSC Game World. Российские хакеры, прикрываясь именем известной международной группировки Anonymous, взломали сайт GSC и очень некрасиво отозвались об украинском народе. Попутно они выложили на главную страницу несколько однотипных новостей с "шутками", рассказав, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 отменяется: у них, хакеров, есть все исходники игры.

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Так ли это – мы пока что не знаем. Сами разработчики комментариев на этот счёт не давали, но за пару часов они успели починить сайт и привести его в нормальное состояние. Новости с оскорблениями удалены. Если всё-таки хотите посмотреть, ссылка ниже. Ранее в GSC объявили, что в связи с событиями на территории Украины и тем, что штаб-квартира студии расположена в Киеве, разработку игры придётся на время перенести. В подлинности данной информации можно не сомневаться.

Ссылка.