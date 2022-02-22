Эксперты прогнозируют, что санкционный удар может оказаться значительным

Вчера вечером президент России Владимир Путин неожиданно для многих в прямом эфире объявил о признании Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) независимыми государствами. Для некоторых это стало весьма шокирующим решением. Впрочем, история международной политики помнит и не такое.

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Как уже проговаривалось, в случае, если правительство РФ пойдёт на такой шаг, Западный мир единогласно проголосует за новый пакет санкций против России. По некоторым сообщениям, ещё более существенных и виляющих на внутреннюю обстановку в стране, чем это было раньше. Как сообщает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, если признание ДНР и ЛНР будет сопровождаться военными операциями, Конгресс США может одобрить разного рода технологические санкции. Например, на поставки в РФ электроники, компонентов для ПК, гаджетов и программного обеспечения.

Одним из самых худших вариантов будет введение против России двухступенчатых санкций. Они предполагают, что Америка запретит своим компаниям экспорт технологий в РФ. Среди крупнейших корпораций США, продукция которых есть почти в каждом доме, можно выделить nVidia, Amd и Intel, то есть всех производителей процессоров и видеокарт; ведущих игроков рынка смартфонов Apple, Xiaomi, LG, Samsung.

Отечественные разработчики процессоров «Байкал» и «Эльбрус» тоже пострадают: хоть сборка производится в России, чипы реализует Тайваньская TSMC. То же самое касается автопрома и международных авиакомпаний вроде Boeing.

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Не избежит санкций и бытовая техника, т.к. 95% устройств в России так или иначе содержат в себе огромную долю иностранных компонентов. Сред них: Siemens, Ariston, Indesit, Bosch, Tefal, Dyson, Philips, Panasonic. Под вопросом остаётся вопрос работы российский банков в международном формате. Рассматривается отключение от системы SWIFT. Тем не менее, пока нет официальных данных, судить об этом рано.

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