Одна новость сегодня интереснее другой.

Недавно в студии GSC Game World принимались спорные и неоднозначные решения. Среди них – появление в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl платных NFT-токенов. Когда выяснилось, что разработчики хотели ввести их за год до релиза игры, это явно не вызвало у игроков положительных эмоций. Случилось это после того, как в GSC показали фактически пустой геймплейный трейлер, а после отложили релиз аж до 8 декабря 2022.

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Как и с Cyberpunk 2077, такие неоднозначные моменты вызвали общественное неодобрение и многочисленные вопросы. Самый частый из них – будет ли второй перенос/планируют ли в студии демо-версию вместо полноценного релиза. По словам разработчиков в их Discord-канале, окончательной датой выхода остаётся декабрь, а вот над демо-версией они задумаются. Идея, по сути своей, неплохая. Напомним, прошлой окончательной датой выхода было 28 апреля, поэтому не советуем питать лишних иллюзий.

Ещё более интригующие события происходили сегодня в студии Electronic Arts (EA). Там, тщательно проанализировав все жалобы геймеров на баги и плохую оптимизацию, а также ситуацию, сложившуюся во время выхода провалившейся Battlefield 2042, нашли причину плохого старта всемирно известного тайтла. Ни одну, ни две, а сразу четыре.

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Первые три – Covid-19, пандемия, чересчур завышенные ожидания игроков. В EA считают, что после такого масштабного трейлера не стоило ожидать слишком идеального геймплея. Четвёртая причина – параллельный релиз Halo Infinite. Сотрудники EA рассказывают, что в СМИ часто сравнивались две игры, и превосходство почти всегда находили именно за Halo, вследствие чего о Battlefield 2042 изначально сложилось некое предварительное негативное предчувствие.