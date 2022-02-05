Хорошие новости для тех, кто хочет испытать свою удачу.

28 января этого года магазин DNS устроил "большую" распродажу видеокарт RTX 3050. Её отличительной чертой была рекомендованная производителем цена. В итоге все карты разобрали за секунды, что вынудило пользователей массово обвинить магазин в спекуляциях. Ещё до недавно времени предполагалось, что чипы "с полок" разобрали продавцы DNS, но эту версию раскритиковал глава магазина Дмитрий Алексеев. По его версии, майнеры и перекупщики не виноваты.

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Вчера редакция DNS анонсировала ещё одну такую распродажу видеокарт RTX 3050. Тоже по рекомендованным ценам. Система продажи ускорителей будет проводиться по методу под названием "карусель заказов", который специально изобрели для дефицитных товаров. Как и прежде, одному пользователю в руки достанется только одна карта. Ни больше, ни меньше.

Вот что нужно сделать, чтобы получить шанс (предельно маленький) купить RTX 3050 за 26 тыс. рублей:

Перейти на страницу "карусели" по ссылке или по тапу на модель в магазине. Нажать кнопку покупки напротив желаемой модели. Она ставит покупателя в случайную очередь из всех, кто пожелал приобрести устройство во время распродажи. В определённый момент времени система перенаправит счастливчиков на страницу оплаты. Делать на странице с кнопкой больше ничего не нужно. Только ждать. Те, кому повезёт, смогут оплатить видеокарту в течение 30 минут. Если оплата произведена не будет, карта по второму кругу отправляется на "карусель".

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В DNS отмечают, что на длительный период времени эта распродажа может стать последней. Дата начала акции – вторник, 08.02.2022 в 10:00 по МСК.