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В DNS рассказали, кому досталась вся партия видеокарт RTX 3050 за 26 тысяч рублей
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Некоторое время назад магазин DNS порадовал покупателей новостью, что к ним едет большая партия видеокарт GeForce RTX 3050, и продавать их будут исключительно по рекомендованным ценам с самыми низкими наценками на рынке. Зная, какое сейчас время, многие пользователи решили даже не пытать удачу, а те, кто попытал, остались ни с чем. Всю партию RTX 3050 раскупили за считанные секунды.

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Слухи о том, что выгодные карты за 26 тыс. рублей скупили сотрудники магазина вместе с нарастающим общественным недовольством, сподвигли основателя DNS и действующего главу отдела продаж Дмитрия Алексеева популярно объяснить сложившуюся ситуацию. Отдельно пользователей смутил факт того, что уже через час на Avito картами RTX 3050 торговали десятки продавцов. Их модели были доступны на 15-20 тыс. дороже, чем в DNS.

На многочисленные вопросы Дмитрий Алексеев рассказал о печальной статистике минувшей распродажи: "в очереди" за видеокартами стояли 30 тыс. покупателей. Продукция на реализацию на складе не превышала 1000 единиц. Каждый 29-й пользователь "ушел с пустыми руками". Тем не менее, глава DNS признаёт, что они в очередной раз всё "зафейлили", но обещает, что следующая распродажа определённо оставит гораздо больше довольных покупателей.

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Кроме того, по его словам, механизм защиты графических ускорителей усовершенствовали до такой степени, что даже сам Дмитрий, если бы он того захотел, не смог бы купить карты раньше других покупателей или использовать какие-либо обходные манёвры. Версия с недобросовестными сотрудниками отменяется по причине отсутствия прямых доказательств.

#rtx 3050
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