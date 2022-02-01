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Как мы уже заметили, с поколением Ampere nVidia выбрала довольно странную стратегию реализации видеокарт, решив, что чем больше их будет, тем лучше. Это, конечно, правда, но не когда в линейке есть RTX 3070, RTX 3070 Ti, RTX 3080, RTX 3080 Ti, и все они находятся в приблизительно одной ценовой категории. За исключением RTX 3090 с её неоправданными показателями в расходе электроэнергии и довольно спорной производительностью.

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Спорной, потому что уже с базовой RTX 4060 будет видна революция в графических ускорителях, которая увеличит их показатели вдвое по сравнению с предыдущими моделями. Но главной загадкой поколения Ampere остаётся RTX 3090 Ti. Когда её представили на CES 2022 в начале января, в nVidida объявили, что о подробностях карты расскажут "позднее в этом месяце". Сегодня у нас на календаре 1 февраля. Никаких новостей от компании нет. RTX 3090 Ti так и не получила ни дату выхода, ни цену, ни официальные показатели производительности.

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По мнению издания hardwaretimes, молчание nVidiа и её партнёров означает только одно – перенос. Предположительно это произошло из-за рекордно большой матрицы и нерешённого вопроса об охлаждении карты, в минимальных задачах потребляющей 450 Вт. Слухи о переносе ходили ещё в 15-х числах, когда nVidia официально попросила партнёров на время приостановить производство чипов RTX 3090 Ti.
Источник.

#rtx 3090 ti
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там винда была в виде прокладки в пред поколении. Как в этом не знаю.
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slKvEn
14:39
"... нерешённого вопроса об охлаждении карты, в минимальных задачах потребляющей 450 Вт". Бред, Strix 3090 c лимитом 480 Вт нормально охлаждается.
Выход RTX 3090 Ti могут отложить на несколько месяцев
omoikane
14:39
да там вообще беда, о чем интел думала не понятно :D Если у амд будут норм ядра и процы неподкачают убегу назад не раздумывая :D
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NONsens
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