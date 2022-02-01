Зачем пользователям RTX 3090 Ti, когда скоро выйдет RTX 4060.

Как мы уже заметили, с поколением Ampere nVidia выбрала довольно странную стратегию реализации видеокарт, решив, что чем больше их будет, тем лучше. Это, конечно, правда, но не когда в линейке есть RTX 3070, RTX 3070 Ti, RTX 3080, RTX 3080 Ti, и все они находятся в приблизительно одной ценовой категории. За исключением RTX 3090 с её неоправданными показателями в расходе электроэнергии и довольно спорной производительностью.

реклама

Спорной, потому что уже с базовой RTX 4060 будет видна революция в графических ускорителях, которая увеличит их показатели вдвое по сравнению с предыдущими моделями. Но главной загадкой поколения Ampere остаётся RTX 3090 Ti. Когда её представили на CES 2022 в начале января, в nVidida объявили, что о подробностях карты расскажут "позднее в этом месяце". Сегодня у нас на календаре 1 февраля. Никаких новостей от компании нет. RTX 3090 Ti так и не получила ни дату выхода, ни цену, ни официальные показатели производительности.

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27% -37 000р на 3080 MSI Gaming 2060 12Gb подешевела на 21000р Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

По мнению издания hardwaretimes, молчание nVidiа и её партнёров означает только одно – перенос. Предположительно это произошло из-за рекордно большой матрицы и нерешённого вопроса об охлаждении карты, в минимальных задачах потребляющей 450 Вт. Слухи о переносе ходили ещё в 15-х числах, когда nVidia официально попросила партнёров на время приостановить производство чипов RTX 3090 Ti.

Источник.