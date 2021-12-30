Он якобы был бы там лишним, а вот новый актёр вписался идеально.

В недавно вышедшем фильме "Матрица: Воскрешение" на экраны вернулись многие актёры из 2000-х: Нео, Тринити, Ниоба. Самым спорным элементом оказался Морфеус. В далёком прошлом мы помним, насколько впечатляющим был Морфеус, когда он впервые встретил Нео, и как он до последнего верил в предназначение, ради которого не раз рисковал своей жизнью. В новом фильме режиссёры решили заменить чернокожего актёра на Яхью Абдул-Матина II, известного по фильмам "Спасатели Малибу" и "Величайший шоумен".

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Кроме того, по сценарию, Нео сам спроектировал Морфеуса и дал ему новую жизнь после его смерти в реальном мире от руки неизвестного убийцы. В матрице Морфеус предстал перед нам в виде одного из агентов, а в реальности ключевой герой был ограничен стандартными возможностями кучи умного песка из будущего: левитировать, проникать в узкие щели, мастерски шпионить, заставать противников врасплох неожиданным превращениями.

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Следуя из этого, оригинальный, так любимый зрителями Меорфеус в исполнении Лоуренса Фишборна, во вселенной перестал существовать. В то же время его заменил Морфеус Яхья Абдул-Матина II. Более того, сценаристы говорят, что никогда не хотели, чтобы первый Морфеус вернулся на экраны в своём старом обличии. Это бы лишило фильм тех преимуществ, которые он приобрёл со "свежим" актёром и его уникальным мастерством. А что вы думаете по поводу героя Яхья Абдул-Матина II? Кто из Морфеусов вам понравился больше? Поделитесь своим мнением в комментариях.