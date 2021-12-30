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Совсем недавно в прокат вышел 2-й сезон сериала "Ведьмак" про легендарного Геральта из Ривии. С первых же минут, приятно удивив зрителей, сериал показывает, насколько важно правильно подобрать актёров под каждую роль, даже самую незаметную. Сегодня мы попытаемся разобрать некие спорные моменты и в общих чертах оценить работу режиссёров и сценаристов. Если вы уже посмотрели все серии, обязательно напишите в комментариях, что вы о них думаете. Внимание, дальше спойлеры!

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Итак, первая же серия второго сезона начинается с того самого момента, когда закончилась последняя серия первого: битва при Содденском холме подходит к окончанию, Йеннифэр, дабы сторона магов её выиграла, нужно освободить силу хаоса, которую всё это время её учили избегать всеми возможными методами и жертвами. Тем не менее, в битве пали слишком многие, чтобы жертвовать братьями и сёстрами ради поражения. Еле живая, Йеннифэр, показав нильфгаардской армии, на что способна магия огня, вскоре узнаёт, что хаос поглотил всю её силу.

В это же самое время Цинтра захвачена, основные силы Нильфгаарда готовятся к войне с Северными королевствами. Сюжетное повествование часто внушает зрителю, что именно этот момент является самым важным. Это не так. Важнейшим и ключевым для понимания персонажем является демон Бессмертная мать (Волет Меир). Он обитал на континенте задолго до второго сопряжения сфер, и по рассказам Весемира, демон всегда здесь был. Ровно до того момента, пока первые ведьмаки не заточили его в ловушку, из которой нельзя выбраться. После сотен лет сна Бессмертная мать очнулась в тот самый момент, когда Цири впервые закричала, использовав силу Старшей крови, сломав тем самым Монолит – портал в другой мир.

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Большую часть времени сериал показывает трёх чародеек, чьи планы и мечты в прошлом провалились. Все они желают возвращения того, что даровано им самой судьбой. Речь идёт про Йеннифэр, Франческу Финдабаир и Фрингилью Виго. Для Йеннифэр это её сила, её власть – магия, которую поглотил хаос. Для Франчески – живой ребёнок (её дети до этого либо рождались мёртвыми, либо умирали через несколько часов), а для Фрингильи – возможность удивить Белое Пламя и доказать императору свою верность, впоследствии заняв место генерала основным войском. Две чародейки подвоха не почувствовали, а вот Йеннифэр от предложения отказалась. Ещё в Аретузе она поняла, что магия не приходит просто так, у неё всегда есть своя плата. Что случилось далее – пересказывать вам не буду. Вместо этого я бы хотел остановиться на некоторых отдельных моментах.

Драки/файтинги

По части кулачных боёв и эпических моментов второй сезон с лихвой опережает первый. В начале Геральт с пристрастием убивает бруксу (разновидность высших вампиров), после лешего и нескольких стеллацитовых тварей, и по ходу сериала не стесняется доставать из ножен серебряный нож. Обычный, кстати, тоже. Он понадобился ему во время сражения с 4-мя братьями Мишеле, ни один из которых после сражения живым не ушёл.

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Сравнивая систему боёв с первым сезоном, можно заметить, что сценаристы перенесли ударение с умения Геральта мастерски уходить от драк на его способности убивать любого, кто встанет на его пути. Почти в каждой серии есть моменты, когда ведьмак больше напоминает книжного героя: не того стеснительного персонажа, которого нам показали 2 года назад на релизе сериала.

Риенс

Тем, кто не читал книгу, будет сложно понять, кто такой в оригинале называемый "Fire fuckerом" незнакомый нам персонаж, владеющий запрещённой магией огня. В саге героя зовут Риенс, и он вовсе не так силён, как на экране. Его максимум – щёлкать пальцами, вызывая струю огня, и творить самые базовые заклинания. Большее ему не позволяет страх перед последствиями. В финальных сценах сериала Риенс, так и не выполнивший свою единственную миссию (украсть Цири и доставить её незнакомцу в капюшоне), "отчитывается перед начальством". Не читавшие книгу не догадаются также, кто же этот загадочный босс Риенса.

Человек в капюшоне

По логике вещей, человек в капюшоне – маг Вильгефорц из Роггевеена – один из могущественнейших волшебников вселенной "Ведьмака", когда-либо ходивший по земле. В книге его мотивы были предельно ясны: как и остальные, он жаждал заполучить в свои руки Старшую кровь. Книжный Вильгефорц, к слову, сильно отличается от нашего. Он, являясь не слишком "старым" волшебником, в своих появлениях на сцене одновременно сражался с Йеннифер, Геральтом под эликсирами, и высшим вампиром Регисом. Против каждого из противников Вильгефорц имел особенное оружие, а также почти единственным волшебник использовал полёт. Целую статью о нём вы можете прочесть здесь.

В первой схватке с Геральтом один на один Вильгефорц без магии "поломал" ведьмака на полгода. В сериале герой открыто проигрывает Кагыру. Возможно, он намеренно поддавался ему, чтобы не привлекать лишнего внимания. В середине 2-го сезона Вильгефорц успешно возглавляет Братство, одновременно ведя двойную игру.

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Финал сериала и перспективы на третий сезон

Т.к. Бессмертную Мать снова заточили в её темницу, желания Франчески и Фрингильи не исполнились: первая потеряла ребёнка, когда действие тёмной магии, поддерживающей в нём жизнь, истекло, а вторая не оправдала надежд императора и вместе с Кагыром была брошена в темницу. Личность императора, которую скрывали на протяжении всего сериала, в конце показали, но те, кто играл в игру The Witcher 3: Wild Hunt, и без того знали, что это родной отец Цири. Концовка сериала показала нам, как главную героиню, Йеннифер и Геральта заклинание телепортировало в другой мир, где их уже поджидала Дикая Охота во главе с Эредином – антагонистом 3-го сезона.

Резюме

Хочется отметить, что второй сезон смотрится свежо; он не имеет неких моментов уныния, присущих первому, часто радует зрителей красочным боями, обильным количеством крови, вылетающими из противников Геральта зубами и насыщенным сюжетом, ни на минуту не оставляющим смотрящего в своих собственных мыслях.

3 сезон сериала "Ведьмак" сейчас в производстве. Ориентировочно он выйдет в 2023 году и будет включать в себя 8 серий по 60 минут каждая. Как уже было упомянуто, скорее всего Геральту и Цири придется столкнуться лицом к лицу с Эредином – могущественным предводителем Охоты.