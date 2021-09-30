Буквально вчера мы сообщали вам, что российский регулятор Роскомнадзор всерьёз взялся за видеохостинг YouTube. Как сообщает руководство, если сервис бесплатных видео не выполнит поставленных перед ним требований, ему грозит полная блокировка на территории России. Сегодня Роскомнадзор снова принялся за выполнение работы американских корпораций. На этот раз речь идёт о Google и Facebook. Они, игнорируя российское законодательство, продолжают оставлять доступными запрещённые в стране материалы.
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Если компании не изменят свою политику, очень скоро суд определит, какую именно меру наказания против них предпринять. В самом лучшем раскладе их ждёт штраф в размере одной двадцатой (1/20) всего годового дохода на территории РФ. Худший вариант предполагает, что компании обяжут выплатить Роскомнадзору одну десятую (1/10) годового дохода.
В денежном эквиваленте цифры выглядят более убедительно: от 400 миллионов до 1,2 миллиарда рублей. Вероятнее всего, Facebook заплатит штраф по нижней планке за первое нарушение закона, а вот Google повезёт меньше. Корпорация уже не раз привлекалась к ответственности за свои действия. Она вполне может получить штраф в размере 1 миллиарда рублей.
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