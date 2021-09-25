Некоторые персонажи выглядят чересчур реалистично.

За многие годы после выхода игры The Witсher 3: Wild Hunt фанаты и энтузиасты перепробовали многочисленное количество забавных идей. Улучшать внутриигровую графику не нужно: это уже сделали. Показывать, как могли бы выглядеть главные герои игры в реальности – тоже нет, и это было. Наверное, так и подумал пользователь с ником gutekx12, после чего вспомнил, что никто не обратил внимание на NPC – не самую последнюю составляющую любой видеоигры с открытым миром.

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В качестве основы для своей работы энтузиаст решил не заморачиваться: он просто сделал скриншоты неигровых персонажей из сёл, городов и пустых локаций, а потом отредактировал их лица с помощью искусственного интеллекта, добавив красочности и реалистичности.

Внизу вы можете посмотреть несколько из его работ. Как пишут в комментариях, подборка действительно заслуживает внимания. Сам пост на данный момент набрал более 8 тыс. лайков. К сожалению, автор не предоставил имён персонажей, поэтому опознать героев будет сложно. Если бы он сделал это, можно было бы дополнительно оценить качество проделанной им работы. Так сказать, воочию удостовериться в подлинности данных.