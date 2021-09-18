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Майнинг биткоинов вырабатывает 30 тысяч тонн электронного мусора и 23 миллиона тонн углекислого газа

Следовательно, с этим стоит начинать бороться.
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Многие думают, что события Battlefield 2042, где города падали под натиском снежных лавин, песчаных бурь и цунами, наступят ещё не скоро. Если наступят вообще, что под сомнением. Однако, аналитики Нидерландского центрального банка совместного с учёными из Массачусетса рассказали, что война за выживание уже началась. О неё никто не объявлял и всерьёз не говорил.

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Начало было положено, когда Биткоин снова начал дорожать. Подъём стоимости первой криптовалюты до 60 тыс. долларов показал, каким вредным для экологии может быть майнинг BTC. Примерные цифры чётко дают понять, что ежегодно из-за майнинга одного лишь биткоина в атмосферу попадает 23 миллиона тонн углекислого газа. Вследствие недолговечности приборов для добычи криптовалют, каждый год люди выбрасывают 30 тысяч тонн электронного мусора, который уже не помогает им получать бесплатные монеты.

Кроме того, затраты на майнинг биткоинов тоже оказались колоссальными. Учёные говорят, что ежегодно на BTC тратится столько же электроэнергии, как на целую страну по типу Нидерландов. Это очень много, учитывая, что её население составляет почти 18 млн человек.
Источник.

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