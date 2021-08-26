Сегодня в Steam ожидается бесплатная раздача Battlefield V
Как вы знаете, до 30 августа каждый подписчик Amazon Prime Gaming может бесплатно получить код доступа к культовой игре Battlefield V, которая останется в его библиотеке навсегда. Компания Electronic Arts устроила такую щедрую распродажу, чтобы завлечь пользователей к покупке новой Battlefield 2042. Одной игрой EA на этот раз не ограничилась: бесплатно и навсегда можно было забрать также Battlefield 1, события которой разворачиваются во времена 1-й мировой войны.
реклама
Как сообщают источники, похоже, что Electronic Arts планирует ещё одно глобальное мероприятие –бесплатные выходные в Battlefield V на площадке Steam. Об этом впервые сообщил ресурс SteamDB, опубликовав скриншоты файлов, рассказывающих о дате начала акции. Вскоре слитые документы удалили, однако, судя по оставшимся данным, поиграть в Battlefield можно будет уже сегодня в 20:00 по МСК.
Предположение SteamDB о бесплатных выходных не подтвердили ни в DICE, ни Electronic Arts. Вполне возможно, что таким образом студия хотела завершить окончательный маркетинговый период и дать будущей игре дополнительную фанатскую базу. Так ли это – узнаем уже скоро.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила