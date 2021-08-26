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Как вы знаете, до 30 августа каждый подписчик Amazon Prime Gaming может бесплатно получить код доступа к культовой игре Battlefield V, которая останется в его библиотеке навсегда. Компания Electronic Arts устроила такую щедрую распродажу, чтобы завлечь пользователей к покупке новой Battlefield 2042. Одной игрой EA на этот раз не ограничилась: бесплатно и навсегда можно было забрать также Battlefield 1, события которой разворачиваются во времена 1-й мировой войны.

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Как сообщают источники, похоже, что Electronic Arts планирует ещё одно глобальное мероприятие –бесплатные выходные в Battlefield V на площадке Steam. Об этом впервые сообщил ресурс SteamDB, опубликовав скриншоты файлов, рассказывающих о дате начала акции. Вскоре слитые документы удалили, однако, судя по оставшимся данным, поиграть в Battlefield можно будет уже сегодня в 20:00 по МСК.

Предположение SteamDB о бесплатных выходных не подтвердили ни в DICE, ни Electronic Arts. Вполне возможно, что таким образом студия хотела завершить окончательный маркетинговый период и дать будущей игре дополнительную фанатскую базу. Так ли это – узнаем уже скоро.