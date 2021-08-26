Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Сегодня в Steam ожидается бесплатная раздача Battlefield V

Возможны бесплатные выходные от EA.
[ ] для раздела Блоги
+
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
RTX 3060 от 72 тр в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Как вы знаете, до 30 августа каждый подписчик Amazon Prime Gaming может бесплатно получить код доступа к культовой игре Battlefield V, которая останется в его библиотеке навсегда. Компания Electronic Arts устроила такую щедрую распродажу, чтобы завлечь пользователей к покупке новой Battlefield 2042. Одной игрой EA на этот раз не ограничилась: бесплатно и навсегда можно было забрать также Battlefield 1, события которой разворачиваются во времена 1-й мировой войны.

реклама

Как сообщают источники, похоже, что Electronic Arts планирует ещё одно глобальное мероприятие –бесплатные выходные в Battlefield V на площадке Steam. Об этом впервые сообщил ресурс SteamDB, опубликовав скриншоты файлов, рассказывающих о дате начала акции. Вскоре слитые документы удалили, однако, судя по оставшимся данным, поиграть в Battlefield можно будет уже сегодня в 20:00 по МСК.

Предположение SteamDB о бесплатных выходных не подтвердили ни в DICE, ни Electronic Arts. Вполне возможно, что таким образом студия хотела завершить окончательный маркетинговый период и дать будущей игре дополнительную фанатскую базу. Так ли это – узнаем уже скоро.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
+
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
26
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
4
Far Cry New Dawn: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
21
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: август 2021
16
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3800XТ & Radeon RX 5700 XT
2
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX68U
19
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K240
11
F1 2020: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18 августа 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CD Projekt RED устроила распродажу в Steam: трилогия The Witcher и Cyberpunk 2077 доступны по очень низким ценам
26
В World of Tanks вводятся премиум-танки IX уровня — впервые за 11 лет существования игры
14
Самое крупное обновление в истории Huawei – почти 100 устройств получили HarmonyOS 2.0
15
Xiaomi сняла с производства популярный смартфон Redmi Note 10
1
AMD рекомендует скачать новый драйвер, устраняющий две критические уязвимости на процессорах Ryzen
14
King’s Bounty II поступила в продажу, игра «утонула» в отрицательных отзывах Steam
35
Опубликован первый список смартфонов Xiaomi, которые получат глобальную MIUI 12.5 Enhanced
3
AMD FidelityFX Super Resolution можно опробовать в любой игре
38
Китайские майнеры возвращаются – хешрейт Биткоина вырос в 3 раза за месяц, а доходы ощутимо упали
4
Intel Core i7-12700 не смог обогнать AMD Ryzen 7 5800X в тестовом пакете Geekbench 5
101
Альткоины поднимают голову - стоимость некоторых токенов выросла на порядок
9
Майнинг Chia Coin на домашнем ПК – вернуть вложения почти не возможно, а цена продолжает падать
16
Binance обвинили в манипуляции рынком и извлечении прибыли в ходе колебаний курса криптовалют
8
Аналитик назвал 4 криптовалюты, которые вскоре подорожают до 2-х раз: готовимся к альтсезону
16
Стали известны реальные характеристики будущих MacBook Pro 14” и 16”
6
Акции AMD и NVIDIA выросли в цене на фоне новых свидетельств благосклонности китайских регуляторов
10
Xiaomi выпустила стабильную официальную MIUI 12 и MIUI 12.5 для 120 актуальных смартфонов 18-21 гг
4
Спутниковый интернет Илона Маска уже обслуживает 100000 пользователей в 14 странах
18
Обновлённая PlayStation 5 похудела на 300 грамм и уже поступила в продажу
1
Xiaomi Redmi Note 10T упал в цене – Dimensity 700, экран 90-Гц и ёмкий аккумулятор со скидкой 12,5%
2

Популярные статьи

5 способов перестать переживать из-за слабой видеокарты и невозможности играть в новые игры
135
Почему разгон компьютера в 2021 году не имеет смысла
97
Начато производство жестких дисков с термомагнитной технологией записи - ее достоинства и недостатки
19
Цены видеокарт на Сomputeruniverse среагировали на последний рост крипты
45
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
26
Каша из топора или системный блок для любимой тёщи
37
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
4
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
+

Сейчас обсуждают

Руслан Черванёв
09:31
Цены на ддр5 и новые материнки не озвучиваются
Core i5-12600K обгонит Ryzen 7 5800X и станет сравнительно недорогим игровым решением — инсайд
Иоанн Грозный
09:30
без упора в проц между 3080 и 3090 примерно 20% разницы в играх
Топовая GeForce RTX 3090 SUPER получит скоростную память и лишится NVLink — инсайдер
Евгений Яковлев
09:29
Прижимания трех кнопочек мне хватило чтобы конкретно залипнуть и пробежать на бете оба акта дважды, теперь жду релиза, хочу еще кнопочки понажимать. Шикарная игра, даже спустя 20 лет цепляет и доставл...
Графику в Diablo 2 Resurrected Сравнили между PC , XBOX и PS5
Сергей Кузнецов
09:29
WoT как WoW "нужно больше золота"
В World of Tanks вводятся премиум-танки IX уровня — впервые за 11 лет существования игры
laon
09:28
Влажные мечты какого то энтузиаста...Это не тот черт, который с воодушевлением рассказывал что рокет лейк будет быстрым как ракета и что рокет лейк поможет вернуть лидерство интелу?
Core i5-12600K обгонит Ryzen 7 5800X и станет сравнительно недорогим игровым решением — инсайд
Сергей Кузнецов
09:26
Вот бы еще д1 перерисовали, только хелфайр сразу )) С этим модом она не менее интересна чем д2, но уже глаза вытекают от майнкрафтового графония ))
Графику в Diablo 2 Resurrected Сравнили между PC , XBOX и PS5
Зеновий Радеонович
09:25
Ты главное норвежским пенсам такого не рассказывай. А то прислушаются, и всех со временем поработят.
К концу десятилетия оборот криптовалютного рынка более чем утроится
nonses84
09:23
А цена этой ддр5, а цена псие5, материнок? Я уверен скоро будут пуканы взрываться у синебоев
Core i5-12600K обгонит Ryzen 7 5800X и станет сравнительно недорогим игровым решением — инсайд
Алексей Калягин
09:22
Только вот в случае квартиры и машины сложность не растёт. А бывает даже упрощается, ибо цену можно повышать. А с токенами-так не катит
Майнинг Chia Coin на домашнем ПК – вернуть вложения почти не возможно, а цена продолжает падать
nonses84
09:22
Проходная архетиктура, нет смысла брать, если даже Интел говорит что по одноядерной производительности приближается к амд, а они обычно сильно приувеличивают. Да и вообще , вангую что лагов в играх бу...
Core i5-12600K обгонит Ryzen 7 5800X и станет сравнительно недорогим игровым решением — инсайд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем