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Китайские майнеры подняли цены на видеокарты: RTX 3080 уже стоят в два раза дороже

Похоже, дефицит закончится не скоро.
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Если дела будут развиваться такими же темпами, как сейчас, так приевшийся многим геймерам дефицит графических ускорителей может закончиться не скоро. Изо дня в день после нового подорожания криптовалют майнеры по всему миру повышают стоимость на новые карты. Пример тому – китайские майнеры, о хитростях и уловках которых рассказал местный портал MyDrivers.

По сообщениям ресурса, как только начался фиксированный рост стоимости всех криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum, Dogecoin и много много других, майнеры Китая начали массово скупать оставшиеся в провинции видеокарты, тем самым вновь создавая дефицит ускорителей. Аналитики сообщают, что рекомендованная стоимость RTX 3060 изначально равнялась примерно $385-390. На пике майнингового бума карты продавали за $1 200, но в середине июня они подешевели до $600. Опустошение полок магазинов привело к тому, что продавцы повысили стоимость чипов RTX 3060 аж до $700. Цен ниже в Китае сейчас не найти.

Примерно та же ситуация и с GeForce RTX 3080, которые представляют собой "лакомый кусочек" для всех любителей криптовалют. После нестабильного курса их продают почти в 2 раза дороже, чем ещё пару недель назад. Во всём этом, как сообщают эксперты MyDrivers, виновата излишняя жадность майнеров, желающих обогатиться за счёт обычных пользователей. К слову, цены на вторичном рынке Китая тоже уверенно пошли вверх.
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