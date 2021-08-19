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"Спустя 9 месяцев после релиза единственное, что вы (CD Projekt RED), сделали – это несколько бесполезных правок в общую картину графики и куртку для Джонни Сильверхенда? Не показывайте эти мусорные материалы, игра мертва" – так прозвучал справедливый комментарий от недовольного пользователя, который одним из первых поставил новое бесплатное DLC для Cyberpunk 2077. Мягко говоря, он разочарован, как и многие другие геймеры.

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Поводом для недовольства стал патч 1.3 для Cyberpunk 2077. После его выхода в народе он получил название "Дополнение по умолчанию", т.к. все его новшества и так должны были быть в игре с самого начала. Между тем, задолго до него CDPR обещала, что первое DLC станет одним из самых красочных. Оно должно было показать Найт-Сити с совершенно другой стороны, рассказать игрокам несколько новых историй и внести изменения в баланс.

Вместо этого самым значимым изменением стала обновленная версия машины и множество косметических предметов. В том числе и куртка для Джонни Сильверхенда. Ограниченное количество контента ожидаемо вызвало очередную бурю негатива в сторону разработчиков. По словам геймеров, в игре до сих пор нет ни слова о полиции, передвижениях по метро, парикмахерских и риелторских компаниях для покупки жилья в городе. Эти и другие комментарии вы можете прочесть на официальной страничке игры в Twitter.