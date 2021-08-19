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Илон Маск: Dogecoin вскоре вытеснит Биткоин и займёт его место

Он самолично взялся за её усовершенствование.
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Мысль о том, даже сама идея, что какой-то альткоин сможет сместить первую криптовалюту мира, может показаться глупой. На первый взгляд Биткоин "крепко держится" на первом месте, однако в кругах миллиардеров так не считают. Например, Илон Маск и Марк Кубан сообща решили, что вскоре Биткоину придется уступить другой, более мощной виртуальной монете.

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Речь идёт о Dogecoin (DOGE) – популярной мемной валюте, получившей популярность несколько лет назад. За последний год стоимость монеты увеличилась во впечатляющие 8 000 раз. На пике своей популярности токен стоил почти 80 центов за штуку. 

В интервью CNBC Make It оба миллиардера сошлись во мнении, что DOGE имеет самое сильное в мире сообщество. Криптовалюта в разы чаще других используется в качестве альтернативного средства покупки, как и предполагали её создатели. Илон Маск на этот счёт ответил, что внутренние микротранзакции Dogecoin больше других предназначены для оплаты покупок в интернете. Собственный баскетбольный клуб Кубана "Даллас Маверикс" в 95% случаев принимает оплату в DOGE. По словам миллиардеров, вскоре на эту модель перейдут и другие крупные компании. В частности, Tesla.

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UB3R
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Максим Иванов
16:32
Вы откуда взяли, что это Илон Маск сказал? В статье по ссылке на источник : " Марк Кьюбан говорит, что dogecoin - самая сильная криптовалюта как средство обмена"
Илон Маск: Dogecoin вскоре вытеснит Биткоин и займёт его место
Lamerusha Lat
16:31
Если принять во внимание, что Ю.Корея - это протекторат Америки, всё сразу становится на свои места.
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Alex23
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