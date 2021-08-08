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Igor'sLAB: у MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM горят и текут термопрокладки из-за ненадлежащего охлаждения

MSI, кажется, забыла, что работает с новым поколением.
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Порядочное время назад на рынок графических процессоров вышло новое поколение видеокарт. В частности, речь пойдёт о GeForce RTX. Т.к. новое поколение всегда имеет большее энергопотребление, а, следовательно, и рабочие температуры, многие техно-ресурсы уже провели интересующие их тестирования. Наверное, с RTX FE (Founders Edition) в плане охлаждения всё понятно: FE – самые стандартные чипы без каких-либо разгонов. Партнёры nVidia же, чаще всего, в свои видеокарты вставляют много ненужных фишек, забывая о должном охлаждении.

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Так, студия Igor'sLAB, разобрав одну из эталонных карт MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM, выяснила, что производитель не только позабыл о том, что память GDDR6 сама по себе является очень "горячей штучкой", но и использовал дешевые термопрокладки с большим количеством силикона. При более-менее активных режимах работы у карты начинает ненавязчиво течь силикон буквально через месяц после покупки. Сложно даже представить, что случается со внутренностями чипа после месячного майнинга. Как отмечает Igor'sLAB, при покупке карт MSI многие профессиональные майнеры, знающие своё дело, сразу же меняют прокладки, дабы оборудование прослужило дольше.

По заверениям экспертов, компания MSI хорошо знает о проблеме протекания и объясняет её следующим образом: мягкие силиконовые термопрокладки вынуждены использоваться для минимизирования давления на чип, которое со временем разрушает припой и контакты видеокарты.
Источник.

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