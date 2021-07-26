Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Увеличение fps за счёт FidelityFX Super Resolution работает только на видеокартах AMD

И то, только на новых моделях.
[ ] для раздела Блоги
24
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

22 июня прошлого года AMD снова удивила мир прогрессивными технологиями, выпустив AMD FidelityFX Super Resolution. С того времени проводились всевозможные тестирования, призванные показать разницу в fps с использованием FSR и без неё. Как показали тесты, отличия и правда существенны, но с выходом в сеть исходного кода программы в этом начали сомневаться.

реклама

После более тщательных исследований энтузиасты выяснили, что с видеокартами nVidia FidelityFX Super Resolution практически не работает. Конечно, технология показывает некоторые результаты, но они не существенны. Другое дело – с собственными чипами AMD. Их производительность повышается почти на 7%.

Всё дело в том, что FSR по-разному работает с разными видеокартами. С чипами AMD используется более новый режим основной половинной точности (FP16), а с чипами других видеокарт по неизвестным причинам включается режим одинарной точности (FP32). Кроме того, мощность FP16 повышается в два раза, если пользователь включает технологию на RDNA1, RDNA2 или Vega. Сама AMD ситуацию пока что не прокомментировала. Возможно, эта ошибка является временной и компания исправит её с релизом нового патча. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360EX White
4
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
6
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
48
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB
35
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
37
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5600 ХТ
7
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
57
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
29
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
8
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
66

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 66
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 39
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 47
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 48
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 37
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
21 июля 2021 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Наиболее полный список из 78 смартфонов Xiaomi, которые в 2021 году получат прошивку MIUI 12.5
14
Уже через 4 месяца доходность майнинга на видеокартах может снизиться на 50%
23
Перекупщики на Авито скинули цены GeForce RTX 3060 Ti до 60 000, а видеокарты продолжают дешеветь
24
Снижение цен на RTX 3070 Ti у перекупщиков на Авито остановилось, а лучшие предложения уже выкуплены
24
Подорожание Эфира привело к росту доходов майнеров – GeForce RTX 3060 Ti окупается за 8.5 месяцев
40
11-летний геймер обнаружил простой способ купить GeForce RTX 3070 по рекомендованной цене на Newegg
31
Илон Маск установил в спутниковую тарелку Starlink за $499 бюджетный 4-ядерный процессор Cortex A53
41
AMD FidelityFX Super Resolution по-разному работает на видеокартах различных поколений
26
Курс биткоина за ночь поднялся на $5000 до $39750
57
Видеокарта Intel Xe DG1 протестирована в 17 играх
46
Рэпер Снуп Догг почти неделю вёл стрим на Twitch без звука
10
Илон Маск считает атомные электростанции безопасным источником электроэнергии
28
В ремейк Dead Space включат вырезанный из оригинала контент
7
Новый вирус MosaicLoader заражает компьютер майнером и содержится во многих пиратских файлах
4
GTX 1070 против Radeon RX 580 8GB - на что способны ветераны в 2021 году по игровым тестам techspot
36
LG планирует начать производство игровых мониторов с кадровой частотой 480 Гц
107
GeForce 1080 Ti с Авито за 30 000 vs новая GeForce 3070 Ti за 90 000 – что лучше взять по мнению TG
38
Биткоин подорожал до 39 000 долларов, но аналитики не готовы назвать причины происходящего
25
Стали известны рекомендованные цены на новые видеокарты AMD RX 6600 XT и RX 6600
49
Computerbase составил список лучших игр всех времен
19

Популярные статьи

Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
48
Самая НЕкиберспортивная игра в мире – DOTA2
42
Обзор и тестирование Palit GTX 750 Ti StormX OC с подвохом и Asus HD 7870 Direct CU II TOP
28
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
6
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360EX White
4

Сейчас обсуждают

Renegade1979
14:40
А как там недавно было с самосожжениями журналистки и удмуртского филолога, кого-то посадили? Или заняты обвинениями в экстремизме блогурей и соседских правых секторов, которые даже теракта не соверши...
Из-за скандала в Activision Blizzard поддержка World of Warcraft и Overwatch почти заморожена
Fedor Potapenko
14:39
Компания поблагодарила парня, который нашел баг позволяющий покупать товар по рекомендованной цене. Отныне рекомендованная цена = баг)
11-летний геймер обнаружил простой способ купить GeForce RTX 3070 по рекомендованной цене на Newegg
Alexander Stolz
14:38
Отлично, сегодня весь портфель прыгнул вверх на 12% Когда начнут принимать, вся BTC зависимая крипта очень сильно отрастёт.
Все криптовалюты резко подорожали из-за заявлений Amazon
Axary
14:37
Даже по нашим законам в суд на них подали вполне обосновано: УК РФ Статья 110. Доведение до самоубийства.
Из-за скандала в Activision Blizzard поддержка World of Warcraft и Overwatch почти заморожена
Axary
14:37
Там как минимум было доведение до самоубийства, а это уголовное преступление даже у нас: УК РФ Статья 110.
Из-за скандала в Activision Blizzard поддержка World of Warcraft и Overwatch почти заморожена
zukoZL
14:36
тотал командер и его наследник Супрем Командер - вот самое мясо с кучей юнитов! досих пор нет-нет но запускаю, правда для тоталки держу виртуалку с Винь98, на 10 чтото никак не запускается
Самая НЕкиберспортивная игра в мире – DOTA2
KAA
14:35
Корпоративная этика, это бред. На работе от человека требуется чтоб он делал свою работу. А что он делает вне работы, это ни к его работе, ни к компании не имеет никакого отношения. Если человек наруш...
Из-за скандала в Activision Blizzard поддержка World of Warcraft и Overwatch почти заморожена
Yolanda Tarska
14:35
Ну а если сидишь в 1-1.5м от монитора, тогда эти 32" превращаются в 27 по сути, а надписи в Винде и в браузере наоборот мелкие, мельче, чем на 24 даже, приходится всё увеличивать, страдать, а если при...
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
Шотахупипу
14:34
Не течёт потому что уже давно всё вытекло, а помпу заклинило, вот и не шумит. С дипкулом по другому не бывает.
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360EX White
Renegade1979
14:33
Ну то взяли и ушли, и работать стало некому, остались одни рукосуйные лапоманагеры из отдела по продаванству
Из-за скандала в Activision Blizzard поддержка World of Warcraft и Overwatch почти заморожена
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем