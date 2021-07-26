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22 июня прошлого года AMD снова удивила мир прогрессивными технологиями, выпустив AMD FidelityFX Super Resolution. С того времени проводились всевозможные тестирования, призванные показать разницу в fps с использованием FSR и без неё. Как показали тесты, отличия и правда существенны, но с выходом в сеть исходного кода программы в этом начали сомневаться.

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После более тщательных исследований энтузиасты выяснили, что с видеокартами nVidia FidelityFX Super Resolution практически не работает. Конечно, технология показывает некоторые результаты, но они не существенны. Другое дело – с собственными чипами AMD. Их производительность повышается почти на 7%.

Всё дело в том, что FSR по-разному работает с разными видеокартами. С чипами AMD используется более новый режим основной половинной точности (FP16), а с чипами других видеокарт по неизвестным причинам включается режим одинарной точности (FP32). Кроме того, мощность FP16 повышается в два раза, если пользователь включает технологию на RDNA1, RDNA2 или Vega. Сама AMD ситуацию пока что не прокомментировала. Возможно, эта ошибка является временной и компания исправит её с релизом нового патча.