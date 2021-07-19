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Разработчики World of Tanks не перестают радовать игроков новыми обновлениями. В начале июня создатели выкатили крупный апдейт 1.13. Не отдохнув и нескольких месяцев, разработчики нашли себе новое занятие: обновление 1.14. В личном блоге на Wargaming.net недавно была опубликована огромная статья про нововведения. Наиболее интересны новые танки несуществующей уже страны Чехословакии и карта "Старая гавань".

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Новая линейка танков будет включать в себя минимум 4 модели: Vz. 44-1, TNH 105/1000, TNH T Vz. 51 и Vz. 55. Седьмой, восьмой, девятый и десятый уровень соответственно. Для заядлых геймеров примечательным и интересным покажется последний танк – Vz. 55. Он имеет очень низкую посадку корпуса, чтобы его было сложнее пробить вплотную, и достаточно прочную башню. Таким образом владелец танка сможет прятаться за укрытиями, не боясь "шальных снарядов" или случайных выстрелов со стороны противника. Стандартный урон Vz. 55 – 430 единиц.

Карта "Старая гавань" перенесёт игроков в Японию 60-х, 70-х годов, где будут оборудованы две кардинально отличающиеся друг от друга зоны. Первая – сама гавань со множеством укрытий от вражеских танков, а вторая – трава, кусты и порт. На территории порта разместили несколько широких туннелей, чтобы в нужный момент спрятаться на всевидящего ока артиллерии. Также команда разработчиков заявила о новом изменении баланса танков. В основном, премиумных. Подробности читайте в источнике.

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