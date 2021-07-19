Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

World Of Tanks скоро получит обновление 1.14: рассказываем, что нового

В игре должны появиться новые танки.
[ ] для раздела Блоги
3
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Разработчики World of Tanks не перестают радовать игроков новыми обновлениями. В начале июня создатели выкатили крупный апдейт 1.13. Не отдохнув и нескольких месяцев, разработчики нашли себе новое занятие: обновление 1.14. В личном блоге на Wargaming.net недавно была опубликована огромная статья про нововведения. Наиболее интересны новые танки несуществующей уже страны Чехословакии и карта "Старая гавань".

реклама

Новая линейка танков будет включать в себя минимум 4 модели: Vz. 44-1, TNH 105/1000, TNH T Vz. 51 и Vz. 55. Седьмой, восьмой, девятый и десятый уровень соответственно. Для заядлых геймеров примечательным и интересным покажется последний танк – Vz. 55. Он имеет очень низкую посадку корпуса, чтобы его было сложнее пробить вплотную, и достаточно прочную башню. Таким образом владелец танка сможет прятаться за укрытиями, не боясь "шальных снарядов" или случайных выстрелов со стороны противника. Стандартный урон Vz. 55 – 430 единиц.

Карта "Старая гавань" перенесёт игроков в Японию 60-х, 70-х годов, где будут оборудованы две кардинально отличающиеся друг от друга зоны. Первая – сама гавань со множеством укрытий от вражеских танков, а вторая – трава, кусты и порт. На территории порта разместили несколько широких туннелей, чтобы в нужный момент спрятаться на всевидящего ока артиллерии. Также команда разработчиков заявила о новом изменении баланса танков. В основном, премиумных. Подробности читайте в источнике.
Источник.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
25
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
3
Тестирование процессоров Core i9-11900F и Core i7-11700F в актуальных играх
12
Обзор игровой проводной гарнитуры ASUS ROG Cetra II
8
Обзор телефона Philips Xenium E111
30
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ
6
Тестирование процессоров Core i5-11600КF и Core i5-11600 в актуальных играх
16
Обзор и тестирование корпуса HIPER HG-C106RGB Coeus
15
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
+
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
24

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 29
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 30
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Флагманская GeForce GTX 1080 продолжает дешеветь на Авито – майнеры сбросили цену ниже 35 000 рублей
103
Полиция Малайзии раздавила катком оборудование для майнинга на сумму более чем 1 млн. долларов
35
65 смартфонов Huawei и Honor получили HarmonyOS вместо Android
11
Завтра в DNS пройдёт финальная распродажа видеокарт GeForce 3070/3080 Ti по рекомендованным ценам
97
Китайские майнеры перевозят в Канаду 1 000 000 устройств ASIC для добычи Биткоина
23
Начался тест обновления 1.14 в World Of Tanks
28
Microsoft: Windows 11 будет построена на новом ядре coreOS 11
27
Падение стоимости Биткоина стоило криптовалютным миллиардерам потери 15.5 миллиарда долларов
19
Утечка: CDPR выпустит 17 бесплатных DLC для Cyberpunk 2077
19
В 2021 году NVIDIA может продать майнерских видеокарт на 1.5 млрд долларов и на 5 млрд в 22-23 годах
50
Сооснователь Ethereum покинет криптоиндустрию
9
Известный оверклокер Der8auer реанимировал пострадавшую в огне видеокарту GeForce RTX 2070 SUPER
7
Первые инженерные процессоры Core i9-12900K появились на чёрном рынке в Китае за 1150 долларов
10
Valve убрали ограничения при предзаказе Steam Deck
6
В огне не горит: GeForce RTX 2070 SUPER закономерно выжила в пожаре
11
Маркетинговые просчёты и высокие цены стоили AMD 10% рынка процессоров РФ – данные ЯндексМаркет
102
Последняя распродажа RTX 3070 Ti и 3080 Ti по рекомендованным ценам состоится в DNS завтра в 8:00
35
Падение цен на видеокарты замедлилось после остановки поставок NVIDIA графических чипов
13
Намек на дату выпуска Windows 11 обнаружили в примечаниях к драйверу Intel
4
Илон Маск сменил аватарку в Твиттере в поддержку криптовалюты Dogecoin
6

Популярные статьи

Материнские платы MSI с модулем криптографии TPM 2.0
22
Видеокарты вернулись в магазины и дешевеют — собираем игровой ПК с бюджетом 50000 рублей
61
Тестирование процессоров Core i9-11900F и Core i7-11700F в актуальных играх
12
Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
40
Обзор смартфона Tecno Camon 17P
9
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
25
Большой обзор и сравнительное тестирование флешки Lexar M35 объёмом 32 и 64 ГБ
21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
3

Сейчас обсуждают

rusbear
20:29
В Чехии все намного проще. На улице все без масок. Все работает (бассейны, магазины, и т.п.). Оживает туризм (европейский). В июне был в Италии. Тоже не так страшно, хотя маски на улице нужны. Но, как...
Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
Tit Chickenson
20:28
А сюда можно заказать как-то, не знаете?
Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
Simon Crebbs
20:26
Те, кто хотел уже прошли игру и сидят ждут дополнений. Игра короткая, вот и получается, что сейчас уже никто не играет.
Согласно опросу СМИ, больше половины игроков ни разу даже не запускали Cyberpunk 2077
stockclock
20:20
Я всё ещё играю, я уже полгода пытаюсь её добить) Дошёл видимо близко к финалу, потому что предупреждение что пути назад не будет и теперь добиваю побочки. В целом игра уныла. Вроде и графоний есть, д...
Согласно опросу СМИ, больше половины игроков ни разу даже не запускали Cyberpunk 2077
NOFX
20:19
Ну правильно,подкаченный бычок с опилками в голове только сейчас Интел и купит :))
AMD теряет позиции на российском рынке процессоров
zalupsmus
20:14
Я до сих пор твой бред про турбины вспоминаю.
Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
Asmodeus
20:14
В ЕС только отдыхать сейчас. Зимой месяц в Варшаве пожил. Везде по улице надо ходить в маске. Увидит полиция без маски - сразу штраф от 1000 рублей (это я сразу перевёл) , если повезёт на первый раз. ...
Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
funcelot
20:09
а еще можно и отдохнуть заодно и видяху прикупить и пошлину не платить
Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
Константин Лесничий
20:06
Как я уже писал, оказывается в Тайване видяхи в магазинах лежат уже по рекомендованным ценам, 3060Ti начинается от 33к рублей !
Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
Me4tatelI&gt;
20:06
играм только только год обычно через год они цены снижают базовые тем более по скидкам они часто бывают в продаже
В российской рознице неожиданно подешевели игры от Sony, в том числе Death Stranding и The Last of Us Part II
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем