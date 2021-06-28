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Уже немало времени геймерское комьюнити ожидает продолжения лучшей по их мнению игры – Grand Theft Auto 6. До анонса игровой консоли нового поколения PlayStation 5 геймеры справедливо считали, что на ней выйдет переиздание GTA 5, а после этого, спустя несколько лет, студия Rockstar Games выпустит GTA 6. По этому поводу известный инсайдер и аналитик игрового мира Том Хендерсон отметил, что студии не за чем так поступать. Для них это большой риск, ровно как и для жизнедеятельности серии.

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Причин как минимум две. Самая банальная – заработок. Пользователи PS5 будут активно вкладывать в GTA 6 не меньше 2-3 лет. Более конструктивная – дефицит чипов. Проблема выпуска на приставках игр с графикой нового поколения лежит в количестве первых. Устройств так мало, что до сих пор взять несколько по рекомендованной цене не представляется возможным. Хорошо об этом зная, разработчики не хотят раньше времени портить интригу и показывать обществу возможно самую эпичную и красивую игру текущего десятилетия.

Если же Rockstar сейчас выпустят GTA 6, это, во-первых, сорвёт продажи GTA 5, а во-вторых, игру практически никто не купит. Как мы знаем, релиз GTA 5 случился в 2013 году. До персональных компьютеров игра добралась спустя 2 года – в 2015. Следовательно, если верить прогнозам Тома о выходе Grand Theft Auto 6 в 2025 году, пользователи ПК смогут поиграть в неё не раньше 2027-го. Кроме того, инсайдер внёс ясность в состав главных героев будущей GTA 6. По его словам, в основном сюжете игры будет участвовать группировка из людей с разными навыками, а во главе неё будет стоять женщина-хакер. Не исключено, что женщина с чёрным цветом кожи.

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