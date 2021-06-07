Вскрытие кода Cyberpunk 2077 показало, что автомобили в игре – всего лишь лошади с дверьми
На прошлой неделе неизвестная хакерская группировка взломала секретные хранилища данных CD Projekt RED и вытащила оттуда много ценной информации. Не только ценной, а ещё и интересной пользователям. Спустя некоторое время после нападения весь код Cyberpunk 2077 слили в сеть. Как бы это странно ни звучало, но на игру снова посыпались неприятности. "Вскрытие" кода показало, что разработчики практически не изменяли многие детали, оставшиеся у них после The Witcher 3: Wild Hunt.
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Так, футуристичные и красивые автомобили в Cyberpunk 2077 являются ни чем иным, как лошадьми с прикреплёнными к ним дверьми. Транспортные средства в коде называются "Mount", что в переводе с английского означает "садиться на лошадь". Самая ожидаемая игра года оказалась элементарной в плане её кода. Профессионалы этого дела отмечают, что создатели тайтла по какой-то причине не прибегали к услугам ветеранов кодинга. В некоторых моментах чётко видны следы молодых, неопытных программистов.
Что насчёт машин, очевидно, в компании просто решили не заморачиваться над созданием новых моделей, углов, теней, прорисовкой отдельных элементов. Цензурные моменты в игре имеют незаурядное название "China". В коде они прописаны, как "Censor_WinnieThePooh".
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