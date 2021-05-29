Зачем в США хотят запретить биткоины, и как это повлияет на мировую экономику
Всё чаще по всему миру звучат призывы запретить криптовалюту. В частности, биткоин, а вместе с ним и весь майнинг, ведь по сути, последнее – добыча денег из воздуха. Количество добытых монет в сотни раз окупает стоимость оборудования. Это означает, что в мире регулярно появляются лишние деньги, которые неминуемо приведут к инфляции. Иными словами, денег много, а товаров мало. Товары кончаются, деньги остаются и теряют стоимость.
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Это обстоятельство используют в качестве основной причины для запрета биткоинов. Однако, запретить цифровой актив на текущей стадии не так-то просто. Им владеют 14% всех граждан США. Четверть из них откажутся продавать цифровую валюту, что повлечёт за собой криминализацию населения и ещё один бум в росте биткоина. Если какой-либо продукт становится дефицитным, на него неминуемо появляется спрос.
На прошлой неделе бывший министр США поддержал жесткую позицию Китая в вопросе о криптовалютах и предложил последовать примеру страны – ввести полный запрет на майнинг на территории Америки. В соц. сети Twitter его слова быстро превратили в шутку, объяснив её тем, что США – демократическая страна, которая не в праве ограничивать криптовалюту, если она кому-то не нравится. Более того, такие необдуманные решения негативно скажутся на мировой экономике. Кроме того, даже если решение примут, анонимные платежи и обмен криптовалютой нельзя отследить.
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