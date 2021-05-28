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Совсем непонятно, кто в данном случае виноват: неаккуратная мама или же плохая память. В любом случае, оба варианта так или иначе лишили пользователя платформы Reddit 400-т миллионов долларов. По традиции, в историях с такими большими суммами неминуемо участвует криптовалюта. Ещё в 2010-м, когда пользователь (пожелавший остаться анонимным), закупил 10 000 биткоинов на сумму не более 80 долларов, он надеялся в скором времени стать миллионером. И он бы им стал, если бы не злой рок судьбы.

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Спустя 4 года, когда пользователь напрочь забыл о покупке криптовалюты, он вспомнил о существовании виртуальных монет на своём счету. Т.к. друзья по колледжу тогда посоветовали ему не размещать цифровой ключ на флешке, он вставил его на личный ноутбук. В конце 2014 пользователь узнал, что купленные биткоины стоят в районе 400-т миллионов долларов. Естественно, он безотлагательно поехал домой к маме.

Как оказалось, ноутбук с сотнями миллионов его мама выбросила порядка 2-х лет назад из-за поломки. Починить устройство было можно, но проще было купить новое. На своей странице пользователь рассказывает, что после обнаружения пропажи он стал плохо спать, прошел все стадии принятия неизбежного, пару раз упал в обморок, постоянно грустил и не мог смириться с потерей. Свою нынешнюю работы он ненавидит, а жизнь среднего класса презирает.

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