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Судя по тому, с какой скоростью появляются новости о проблемах майнеров, для добычи криптовалюты сейчас и правда не самое лучшее время. Вначале страна, где добывалось 85% биткоинов (Китай), отказалась предоставлять майнерам услуги и даже пригрозила штрафами за торговлю и продажу криптовалюты, в связи с чем им приходится переезжать вместе со своими фермами. После этого в Украине закрыли большую ферму из 55 видеокарт. Сегодня похожая ситуация произошла в Кыргызстане.

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Там власти изъяли около 2 000 видеокарт разных мощностей и производителей. После того, как государственный комитет нацбезопасности Кыргызстана выявил незаконные майнинг-фермы в Бишкеке и Чуйской области, всё компьютерное оборудование было отобрано и передано в специальный отдел для хранения доказательств. Ошибка тамошних майнеров заключалась в том, что они не платили 15%-й налог на добычу криптовалют.

Более того, местная власть незаконно предоставляла им государственную электроэнергию, которую оплачивали жители всей области. По этому поводу журналистам также рассказали, что майнинг в Кыргызстане хоть и не запрещён, но наносит непоправимый вред экологии и создаёт нагрузку на электросети.

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